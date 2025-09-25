A nyilvánosság előtt imádkozik fiáért Justin Bieber édesanyja

Az éles szemű rajongók kiszúrták, hogy Justin Bieber édesanyja, Pattie Mallette aggasztó képeket osztott meg Instagram-oldalán. Az énekest az utóbbi időben nagy figyelem követi, sokan sokan úgy gondolják, hogy egyre jobban romlik a zenész mentális egészsége.

Justin Bieber régóta küzd mentális egészségével Fotó: AFP

Szinte hetente láthatunk olyan híreket, amelyek elemzik Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber házasságát. Az énekest sokszor azon kapták, hogy negatívan nyilatkozik meg feleségéről, ezért a rajongók szerint a házaspár mérgező kapcsolatban él.

A párnak egy kisfia van, Jack Blues Bieber nemrég töltötte be az egyéves kort. A zenész sok képek rak ki kisfiáról, de a nyilvánosság nembiztos abban, hogy a mentális problémákkal küzdő híresség megfelelő szülő lesz a gyerek részére.

Az énekes édesanyja is tisztában van a fia problémáival. A nő a nyugtalanító képeket töltött fel közösségi média oldalára. A fekete-fehér képeken Justin Bieber leborotvált hajjal és szakállal jelenik meg. Néhány képen fenyegető testhelyzetet vett fel.

A poszt alatt hosszú ima található. Az imában az anya segítséget kér Jézustól, hogy gyógyítsa meg fia sebeit.

A szabadság, az erő, a tisztaság és gyógyulás legyen veled, Justin. A félelem, a zavarodottság, a nehézségek és a fájdalom láncát vegye le rólad Jézus

Az anya azt kívánja, hogy fia újra teljes legyen és csak Isten hangja vegye körül, a pusztító hangok pedig némuljanak el. A nő követői együtt imádkoznak az édesanyával. Az énekes rajongói kissé aggódnak, hogy az anya a poszttal arra céloz, hogy valami nincs rendben a sztár életében - írja a life.hu.