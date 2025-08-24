RETRO RÁDIÓ

Elárulta az ápolónő mit látnak a betegek napokkal a haláluk előtt

Az ápoló szerint sok beteg gyakran lát valamit, ami vigaszt nyújt számukra a halál közeledtével.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 05:30
halál Hospice hospice ápoló

Julie McFadden, kaliforniai végstádiumú ápoló és bestseller szerző, „Hospice Nurse Julie” néven oszt meg videókat, hogy tájékoztassa az embereket a haldoklás folyamatáról.

Egy hospice-ápoló elmondja, mit látnak a betegek életük utolsó napjaiban
Egy hospice-ápoló elmondja, mit látnak a betegek életük utolsó napjaiban Fotó: Aleona /  Shutterstock

Egy hospice-ápoló beszámol arról, hogy mit tapasztalnak a betegek a haláluk közeledtével

Egy nemrégiben közzétett TikTok videóban Julie elmondta: „A halál és a haldoklás körül van néhány vigaszt nyújtó dolog, amit a legtöbben nem tudnak.”

Julie elmesélte, hogy az első teljesen tudományos alapú. A test úgy van felépítve, hogy segítsen meghalni. Beépített mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek támogatják a halált. Kikapcsolja az éhség- és szomjúságérzetet az agyban, így a végső napokban nem érzed magad éhesnek vagy szomjasnak.

Amikor nem tudsz enni vagy inni, nem ülsz ott éhezve vagy szomjazva. A tested emellett növeli a kalciumszintet, és egyre fáradtabbnak érzed magad. Sokáig fogsz aludni, nem eszel, nem iszol, és ez nem fog zavarni. A tested végül ketózisba kerülhet, ami endorfint szabadít fel, jó érzést ad és csökkenti a fájdalmat. Szó szerint a testünk úgy van felépítve, hogy segítsen meghalni

- mondta az ápoló.

A második dologról már úgy mesélt, hogy ez egyre nehezebben megmagyarázható jelenség, de gyakran előfordul. Általában néhány héttel a halál előtt a beteg elkezdhet látni elhunyt rokonokat vagy rég elhunyt háziállatokat. Julie hozzátette, hogy ők általában vigaszt nyújtó üzeneteket hoznak, és megnyugvást adnak a haldoklónak.

Nem tudjuk pontosan, miért történik mindez, de olyan gyakran fordul elő, hogy tájékoztatjuk az embereket, nehogy összezavarodjanak, amikor szerettük olyan valakivel beszél, akit nem látnak és aki már meghalt

- meséli Julie.

@hospicenursejulie Comforting facts. #hospicenursejulie #facts #hospice #caregiversoftiktok #nursing #nursesoftiktok #educational ♬ original sound - 💕 Hospice nurse Julie 💕

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu