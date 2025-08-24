Elárulta az ápolónő mit látnak a betegek napokkal a haláluk előtt

Julie McFadden, kaliforniai végstádiumú ápoló és bestseller szerző, „Hospice Nurse Julie” néven oszt meg videókat, hogy tájékoztassa az embereket a haldoklás folyamatáról.

Egy hospice-ápoló elmondja, mit látnak a betegek életük utolsó napjaiban Fotó: Aleona / Shutterstock

Egy hospice-ápoló beszámol arról, hogy mit tapasztalnak a betegek a haláluk közeledtével

Egy nemrégiben közzétett TikTok videóban Julie elmondta: „A halál és a haldoklás körül van néhány vigaszt nyújtó dolog, amit a legtöbben nem tudnak.”

Julie elmesélte, hogy az első teljesen tudományos alapú. A test úgy van felépítve, hogy segítsen meghalni. Beépített mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek támogatják a halált. Kikapcsolja az éhség- és szomjúságérzetet az agyban, így a végső napokban nem érzed magad éhesnek vagy szomjasnak.

Amikor nem tudsz enni vagy inni, nem ülsz ott éhezve vagy szomjazva. A tested emellett növeli a kalciumszintet, és egyre fáradtabbnak érzed magad. Sokáig fogsz aludni, nem eszel, nem iszol, és ez nem fog zavarni. A tested végül ketózisba kerülhet, ami endorfint szabadít fel, jó érzést ad és csökkenti a fájdalmat. Szó szerint a testünk úgy van felépítve, hogy segítsen meghalni

- mondta az ápoló.

A második dologról már úgy mesélt, hogy ez egyre nehezebben megmagyarázható jelenség, de gyakran előfordul. Általában néhány héttel a halál előtt a beteg elkezdhet látni elhunyt rokonokat vagy rég elhunyt háziállatokat. Julie hozzátette, hogy ők általában vigaszt nyújtó üzeneteket hoznak, és megnyugvást adnak a haldoklónak.

Nem tudjuk pontosan, miért történik mindez, de olyan gyakran fordul elő, hogy tájékoztatjuk az embereket, nehogy összezavarodjanak, amikor szerettük olyan valakivel beszél, akit nem látnak és aki már meghalt

- meséli Julie.