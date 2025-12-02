Kitálalt a népszerű hospice nővér: ez a hat leggyakoribb jele annak egy betegnél, hogy közel van a halál
Több tünete van a haldokló testnek, mint gondolnánk.
Julie McFadden hospice nővérként azzal vált ismertté, hogy az interneten, a közösségi médiában folyton igyekszik csökkenteni a haláltól való félelmet az emberekben. Sokat látott ápolónőként célja, hogy az emberek kényelmesebben érezzék magukat a halál gondolatával kapcsolatban. Épp ezért most, azok után, hogy immáron több száz beteget gondozott, arról mesélt Youtube-csatornáján, mi az a hat leggyakoribb jel, amely arra utal, a halál már nincs messze.
Kitálalt a hospice nővér a halállal kapcsolatban
Julie videóját azzal kezdi, hogy habár nem a láz az első, amire gondolunk, nagyon is az egyik jel. Kiemelte ugyanis, hogy miután a test rendszerei leállnak, a szervezet elveszíti a hőszabályozás képességét, ami lázhoz vezethet. Ezt követően pedig az egyik legnyilvánvalóbbról tett említést: a mély, tartós eszméletlenségről:
Lehet, hogy reagál valamennyire, de nem fogja kinyitni a szemét, nem teremt szemkontaktust, nem beszél
- részletezte majd rátért arra a jelre, hogy az érintett abbahagyja az evést és ivást:
A haldokló test nem eszik és nem iszik. A haldokló test nem kíván ételt vagy folyadékot.
A következő a bőrelszíneződés. A bőrszín ugyanis a halál közeledtével lilásabbá, szürkésebbé, márványosabbá válhat, mivel jobban látszanak ilyenkor az erek. De nem csak a bőr felszínén, hanem alatta is, az izmokban is változás történik: ellazulnak. Ez okozza azt a rémisztő jelenséget, hogy valaki félig nyitott szemmel fekszik.
És végül, de nem utolsó sorban: a "halálhörgés", ami a torokban összegyűlt nyál okozza, amit a beteg már nem tud lenyelni, írja a LadBible.
A légzés változásai várhatóak és normálisak. Nem fognak úgy lélegezni, mint te vagy én. A hozzátartozók láthatnak mély, gyors légzéseket, majd hosszú szünetet, amikor szinte azt hinnék, hogy az utolsó lélegzetét vette, de aztán újra vesz egyet. Az agóniás légzés egy teljesen reflexszerű testi folyamat, és a szerettük ilyenkor teljesen eszméletlen. A hang azért keletkezik, mert a test továbbra is termeli a nyálat és a nedvességet, de már nem küldi a nyelésre utasító jelet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre