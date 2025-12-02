Kitálalt a népszerű hospice nővér: ez a hat leggyakoribb jele annak egy betegnél, hogy közel van a halál

Julie McFadden hospice nővérként azzal vált ismertté, hogy az interneten, a közösségi médiában folyton igyekszik csökkenteni a haláltól való félelmet az emberekben. Sokat látott ápolónőként célja, hogy az emberek kényelmesebben érezzék magukat a halál gondolatával kapcsolatban. Épp ezért most, azok után, hogy immáron több száz beteget gondozott, arról mesélt Youtube-csatornáján, mi az a hat leggyakoribb jel, amely arra utal, a halál már nincs messze.

Ez a hat leggyakoribb jele annak, hogy közel van a halál. Fotó: Alexander Grey / unsplash.com – Képünk illusztráció

Kitálalt a hospice nővér a halállal kapcsolatban

Julie videóját azzal kezdi, hogy habár nem a láz az első, amire gondolunk, nagyon is az egyik jel. Kiemelte ugyanis, hogy miután a test rendszerei leállnak, a szervezet elveszíti a hőszabályozás képességét, ami lázhoz vezethet. Ezt követően pedig az egyik legnyilvánvalóbbról tett említést: a mély, tartós eszméletlenségről:

Lehet, hogy reagál valamennyire, de nem fogja kinyitni a szemét, nem teremt szemkontaktust, nem beszél

- részletezte majd rátért arra a jelre, hogy az érintett abbahagyja az evést és ivást:

A haldokló test nem eszik és nem iszik. A haldokló test nem kíván ételt vagy folyadékot.

A következő a bőrelszíneződés. A bőrszín ugyanis a halál közeledtével lilásabbá, szürkésebbé, márványosabbá válhat, mivel jobban látszanak ilyenkor az erek. De nem csak a bőr felszínén, hanem alatta is, az izmokban is változás történik: ellazulnak. Ez okozza azt a rémisztő jelenséget, hogy valaki félig nyitott szemmel fekszik.

És végül, de nem utolsó sorban: a "halálhörgés", ami a torokban összegyűlt nyál okozza, amit a beteg már nem tud lenyelni, írja a LadBible.