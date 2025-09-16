Rejtélyes baleset Csömörnél: füstölgő roncs mellett feküdt az eszméletlen áldozat

A tűzoltókat azért hívták, mert az M0-ás szervízútján egy kocsi az árokban hevert. A Csömör térségében történt baleset igencsak rejtélyes, a füstölgő roncs mellett ugyanis egy súlyosan sérült férfi feküdt a fűben.
Rejtélyes balesethez rohantak a mentősök és a tűzoltók a minap Csömörre. Vasárnap (szeptember 14.) ugyanis azért riasztották a helyi önkéntes tűzoltókat, mert egy füstölgő motorháztetejű kocsit láttak az M0-ás bekötőjén, méghozzá hátborzongató helyen: orral az árokban. Még sokkolóbb volt, amit a kocsi mellett láttak: a fűben ugyanis egy fiatal férfi hevert eszméletlen állapotban.
Az esethez azonnal megindultak a mentősök és a tűzoltók is, a férfi ugyanis minden jel szerint életveszélyesen megsérült:
- Árokba borult egy gépkocsi Csömör térségében, a 21105-ös út 2-es kilométerszelvényénél. A csömöri önkéntes tűzoltók áramtalanították a bajba került járművet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Viszont elsőként nem ők, hanem a helyi önkéntes tűzoltók csapata ért a helyszínre.
Riasztást kaptunk, miszerint az M0-ás szervízúton baleset történt, 1 személy az autóból kiesett, a jármű füstölt. Hamar a helyszínre érkeztünk, ahol egy személyautó az árokban volt, mellette pedig egy 22 éves fiatalember feküdt
- mesélte bejegyzésében a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Égi szerencse, de a fiatalemberhez szintén az elsők között ért oda az éppen civilben arra autózó helyi körzeti orvos is, aki azonnal fékezett, majd a fiatalhoz rohant. Úgy tudni, azonnal látta, hogy a sofőr állapota válságos, a tűzoltók ezt már közölték is a mentősökkel. Az esetre való tekintettel nem csupán földi, hanem légi egységet is riasztottak, így hamarosan mentőhelikopter is landolt a bekötőúton. A férfi állapotát ott, a szervízúton kellett stabilizálni, hogy szállítható állapotba kerüljön:
Hamarosan megérkeztek a mentők, a hivatásos kollégák és egy mentőhelikopter. A súlyos sérültet hordágyra tettük, miután a mély árokból közösen kiemeltük. A mentőautó mögött a fiatal férfi állapotát stabilizálták, majd a mentőhelikopterhez vittük, ami a Honvéd Kórházba szállította
- tették hozzá az önkéntesek.
Az esettel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik elmondták, hogy a férfi állapota valóban súlyos volt, de végül stabil állapotban vitték kórházba.
- A helyszínről egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink légi úton kórházba - erősítette meg a Metropolnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Azt egyelőre azonban még mindig nem tudni, hogy pontosan hogyan is történhetett a rejtélyes baleset, a körülményeket vizsgálják.
