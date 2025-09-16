Rejtélyes baleset Csömörnél: füstölgő roncs mellett feküdt az eszméletlen áldozat

Rejtélyes balesethez rohantak a mentősök és a tűzoltók a minap Csömörre. Vasárnap (szeptember 14.) ugyanis azért riasztották a helyi önkéntes tűzoltókat, mert egy füstölgő motorháztetejű kocsit láttak az M0-ás bekötőjén, méghozzá hátborzongató helyen: orral az árokban. Még sokkolóbb volt, amit a kocsi mellett láttak: a fűben ugyanis egy fiatal férfi hevert eszméletlen állapotban.

A férfi a csömöri bekötőúton hevert az árokban, mellette a kocsija állt füstölgő motorháztetővel / Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Rejtélyes baleset a csömöri bekötőn

Az esethez azonnal megindultak a mentősök és a tűzoltók is, a férfi ugyanis minden jel szerint életveszélyesen megsérült:

- Árokba borult egy gépkocsi Csömör térségében, a 21105-ös út 2-es kilométerszelvényénél. A csömöri önkéntes tűzoltók áramtalanították a bajba került járművet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Viszont elsőként nem ők, hanem a helyi önkéntes tűzoltók csapata ért a helyszínre.

Riasztást kaptunk, miszerint az M0-ás szervízúton baleset történt, 1 személy az autóból kiesett, a jármű füstölt. Hamar a helyszínre érkeztünk, ahol egy személyautó az árokban volt, mellette pedig egy 22 éves fiatalember feküdt

- mesélte bejegyzésében a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A férfihez mentőhelikopter is érkezett, súlyosan megsérült / Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Égi szerencse, de a fiatalemberhez szintén az elsők között ért oda az éppen civilben arra autózó helyi körzeti orvos is, aki azonnal fékezett, majd a fiatalhoz rohant. Úgy tudni, azonnal látta, hogy a sofőr állapota válságos, a tűzoltók ezt már közölték is a mentősökkel. Az esetre való tekintettel nem csupán földi, hanem légi egységet is riasztottak, így hamarosan mentőhelikopter is landolt a bekötőúton. A férfi állapotát ott, a szervízúton kellett stabilizálni, hogy szállítható állapotba kerüljön:

Hamarosan megérkeztek a mentők, a hivatásos kollégák és egy mentőhelikopter. A súlyos sérültet hordágyra tettük, miután a mély árokból közösen kiemeltük. A mentőautó mögött a fiatal férfi állapotát stabilizálták, majd a mentőhelikopterhez vittük, ami a Honvéd Kórházba szállította

- tették hozzá az önkéntesek.

A fiatal sofőrt mély árokból kellett kiemelni / Fotó: Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Az esettel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik elmondták, hogy a férfi állapota valóban súlyos volt, de végül stabil állapotban vitték kórházba.