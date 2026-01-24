„Megbolondultál?” - a Házasság első látásra két sztárja sokkolta a rajongókat veszélyes mutatványukkal

Mint az ismert a Házasság első látásra két sztárja, Deák Rebeka és Kabai András még tavaly év végén jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A pár azóta ragyog a boldogságtól, már a szentestét is együtt töltötték. Deák Rebeka és Kabai András pedig azóta rengeteg közös tartalmat oszt meg a közösségi oldalán.

Kabai Andrásék veszélyes mutatványa sokkolta a rajongókat Fotó: TV2

A pár ezúttal egy videóval jelentkezett, amivel valósággal sokkolták a rajongókat. A felvételen az látható, amint Andris a lábánál fogva megemeli Rebekát, hogy ő elérhesse a plafont. Ám a mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, ráadásul Kabai András zokniban emelte meg a párját, ami nem csökkentette a kockázatokat...

Random edzések

- fűzte a videóhoz Házasság első látásra 1. évadának szereplőjére.