„Megbolondultál?” - a Házasság első látásra két sztárja sokkolta a rajongókat veszélyes mutatványukkal
Nagyon veszélyes volt, amit csináltak, baleset is történhetett volna...
Mint az ismert a Házasság első látásra két sztárja, Deák Rebeka és Kabai András még tavaly év végén jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A pár azóta ragyog a boldogságtól, már a szentestét is együtt töltötték. Deák Rebeka és Kabai András pedig azóta rengeteg közös tartalmat oszt meg a közösségi oldalán.
A pár ezúttal egy videóval jelentkezett, amivel valósággal sokkolták a rajongókat. A felvételen az látható, amint Andris a lábánál fogva megemeli Rebekát, hogy ő elérhesse a plafont. Ám a mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, ráadásul Kabai András zokniban emelte meg a párját, ami nem csökkentette a kockázatokat...
Random edzések
- fűzte a videóhoz Házasság első látásra 1. évadának szereplőjére.
A mutatvány láttán a rajongók ereiben megfagyott a vér.
„Atya ég még jó hogy Andris nem csúszott el, de dinkák vagytok” - jegyezte meg az egyik hozzászóló.
„Földim! Megbolondultál?” - kérdezte egy másik követő.
Mindenesetre a lényeg, hogy a mutatványban senki sem sérült meg. Rebeka és Andris videóját alább tudjátok megtekinteni:
