„Megbolondultál?” - a Házasság első látásra két sztárja sokkolta a rajongókat veszélyes mutatványukkal

Nagyon veszélyes volt, amit csináltak, baleset is történhetett volna...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 18:00
Mint az ismert a Házasság első látásra két sztárja, Deák Rebeka és Kabai András még tavaly év végén jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A pár azóta ragyog a boldogságtól, már a szentestét is együtt töltötték. Deák Rebeka és Kabai András pedig azóta rengeteg közös tartalmat oszt meg a közösségi oldalán.

Kabai Andrásék veszélyes mutatványa sokkolta a rajongókat Fotó:  TV2

A pár ezúttal egy videóval jelentkezett, amivel valósággal sokkolták a rajongókat. A felvételen az látható, amint Andris a lábánál fogva megemeli Rebekát, hogy ő elérhesse a plafont. Ám a mutatvány cseppet sem volt veszélytelen, ráadásul Kabai András zokniban emelte meg a párját, ami nem csökkentette a kockázatokat...

Random edzések

- fűzte a videóhoz Házasság első látásra 1. évadának szereplőjére.

A mutatvány láttán a rajongók ereiben megfagyott a vér.

„Atya ég még jó hogy Andris nem csúszott el, de dinkák vagytok” - jegyezte meg az egyik hozzászóló.

„Földim! Megbolondultál?” - kérdezte egy másik követő.

Mindenesetre a lényeg, hogy a mutatványban senki sem sérült meg. Rebeka és Andris videóját alább tudjátok megtekinteni:

 

