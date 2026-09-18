Meglepő jelek, amelyek rosthiányra utalnak

A rosthiány jelei nem kizárólag a mosdóban jelentkeznek. A növényi élelmiszerekben található rost emészthetetlen összetett szénhidrát, amely az emésztés mellett a vércukor, a vérnyomás, a koleszterinszint és a teltségérzet szabályozásában is szerepet játszik.

A rosthiány jelei között több meglepő dolog is akad.

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A rosthiány jelei az emésztéstől a fáradtságig

A székrekedés az egyik legismertebb jel. Matt Landry dietetikus szerint elegendő rost nélkül a béltartalom lassabban halad, ezért a széklet keményebbé válhat és nehezebben ürülhet. A rendszertelen, apró, kemény széklet szintén figyelmeztethet, a hosszas erőlködés pedig az aranyér kialakulásához is hozzájárulhat.

Az állandó éhség és puffadás ugyancsak szerepel a rosthiány jelei között. A rost lassítja az emésztést és segít tovább fenntartani a teltségérzetet, hiánya pedig gyakoribb nassolási vágyhoz, vércukor-ingadozáshoz, rosszkedhez vagy koncentrációs nehézséghez is vezethet.

A szakértők a fakóbb bőrt, a magasabb koleszterinszintet, a napközbeni fáradtságot és a gyakrabban jelentkező betegségeket is a lehetséges jelek közé sorolják. A kevés rost a bélbaktériumok egyensúlyát is megzavarhatja, ami étkezés utáni gázképződéssel, puffadással és kellemetlen hasi érzéssel járhat.

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Így lehet fokozatosan több rostot enni

A szükséges mennyiség életkortól, nemtől és az egészségi állapottól is függ. Az álatlános ajánlás szerint felnőtteknél 14 gramm rost 1000 kalóriára lehet irányadó.

Amy Davis dietetikus azt javasolja, hogy minden étkezéshez kerüljön legalább egy rostban gazdag étel, például reggel bogyós gyümölcs, ebédre bab, vacsorára pedig zöldség. A megfelelő folyadékbevitelre is figyelni kell, és a rostmennyiséget érdemes fokozatosan emelni, mert a hirtelen növelés fokozhatja a gázképződést és a puffadást.

Forrás: Stephanie Kasulka, Lindsey Lanquist, Surprising Signs You’re Not Getting Enough Fiber, According to Dietitians, Prevention, https://www.prevention.com/food-nutrition/a73583486/signs-you-need-to-eat-more-fiber/