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Phoebe Dynevor kimondta a boldogító igent – Ilyen ruhában ment férjhez

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A színésznő és Cameron Fuller szeptember 5-én, egy 18. századi provence-i kastélyban mondta ki az igent. Phoebe Dynevor esküvője azonban csak szeptember 17-én vált nyilvánossá, amikor a színésznő fekete-fehér fotókat osztott meg a nagy napról.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.18. 09:59
Módosítva: 2026.09.18. 10:00
színésznő Bridgerton család Phoebe Dynevor esküvő

Phoebe Dynevor esküvője szeptember 5-én volt Provence-ban, ahol a Bridgerton sztárja és Cameron Fuller egy 18. századi kastélyban mondta ki a boldogító igent. A titkos ceremóniáról azonban csak közel két héttel később számoltak be.

Phoebe Dynevor esküvője
Phoebe Dynevor esküvője titokban zajlott. 
Fotó: AFP

Phoebe Dynevor esküvőjén mesés ruhát viselt

A színésznő fekete-fehér fotókat osztott meg, az egyiken kézen fogva sétálnak férjével, a másikon pedig csókot váltanak. 

A legjobb barátomhoz mentem férjhez

– írta a színésznő a bejegyzéshez.

Phoebe egyedi, pánt nélküli menyasszonyi ruhát viselt, amelyet csipke és flitterek díszítettek, a megjelenést pedig hosszú selyemfátyol egészítette ki. Mint kiderült, a ruha elkészítésének utolsó szakasza több mint 600 órát vett igénybe. A boldog menyasszony később egy pezsgőszínű ruhába öltözött, amelyet a kilencvenes évek Kate Moss-stílusa ihletett.

A pár a 2023-as Sundance Filmfesztiválon ismerkedett meg, eljegyzésüket pedig 2024-ben hozták nyilvánosságra.

 

Forrás: Maddy Lennon, ‘Bridgerton’ Star Phoebe Dynevor & Cameron Fuller Are Married — See Her Wedding Dress!, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/09/17/bridgerton-star-phoebe-dynevor-cameron-fuller-are-married-see-her-wedding-dress/

 

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