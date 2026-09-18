Phoebe Dynevor kimondta a boldogító igent – Ilyen ruhában ment férjhez

Phoebe Dynevor esküvője szeptember 5-én volt Provence-ban, ahol a Bridgerton sztárja és Cameron Fuller egy 18. századi kastélyban mondta ki a boldogító igent. A titkos ceremóniáról azonban csak közel két héttel később számoltak be.

Phoebe Dynevor esküvője titokban zajlott.

Fotó: AFP

Phoebe Dynevor esküvőjén mesés ruhát viselt

A színésznő fekete-fehér fotókat osztott meg, az egyiken kézen fogva sétálnak férjével, a másikon pedig csókot váltanak.

A legjobb barátomhoz mentem férjhez

– írta a színésznő a bejegyzéshez.

Phoebe egyedi, pánt nélküli menyasszonyi ruhát viselt, amelyet csipke és flitterek díszítettek, a megjelenést pedig hosszú selyemfátyol egészítette ki. Mint kiderült, a ruha elkészítésének utolsó szakasza több mint 600 órát vett igénybe. A boldog menyasszony később egy pezsgőszínű ruhába öltözött, amelyet a kilencvenes évek Kate Moss-stílusa ihletett.

A pár a 2023-as Sundance Filmfesztiválon ismerkedett meg, eljegyzésüket pedig 2024-ben hozták nyilvánosságra.

Forrás: Maddy Lennon, ‘Bridgerton’ Star Phoebe Dynevor & Cameron Fuller Are Married — See Her Wedding Dress!, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/09/17/bridgerton-star-phoebe-dynevor-cameron-fuller-are-married-see-her-wedding-dress/