Kevesebb vasalásra lehet szükség ezzel a pofonegyszerű praktikával

A teniszlabda a szárítógépben elsőre furcsa ötletnek tűnhet, egy mosási szakértő szerint azonban egyszerre gyorsíthatja a szárítást és csökkentheti a ruhák gyűrődését. Különösen paplanoknál és törölközőknél lehet hasznos.

A teniszlabda a szárítógépben egy hihetetlen háztartási trükk.

Fotó: MI generált illusztráció

Hogyan működik a teniszlabda a szárítógépben?

Gwil Snook mosási szakértő szerint a pattogó labda szétválasztja a ruhákat, így a forró levegő könnyebben járja át őket. Emiatt rövidebb lehet a szárítási idő, ami kevesebb energia felhasználását jelentheti.

A teniszlabda a szárítógépben a gyapjú szárítólabdákhoz hasonlóan működik, miközben olcsóbb és tartósabb megoldás lehet. A ruhák kevésbé gyűrötten kerülhetnek ki a gépből, így akár a vasalásra fordított idő is csökkenhet.

Akik zavarónak találják a dobban pattogó labda zaját, azok a beszámolók szerint összegömbölyített zoknival is próbálkozhatnak.

Forrás: Maicey Navarro Griffiths, Why you should always put a tennis ball in your tumble dryer, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/16/always-put-a-tennis-ball-tumble-dryer-29606664/