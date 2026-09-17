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Kevesebb vasalásra lehet szükség ezzel a pofonegyszerű praktikával

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Egy egyszerű háztartási trükk segíthet, hogy a ruhák gyorsabban száradjanak és kevésbé gyűrődjenek. Sőt egy teniszlabda a szárítógépben a szakértő szerint még az energiafogyasztást is csökkentheti.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.17. 12:05
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A teniszlabda a szárítógépben elsőre furcsa ötletnek tűnhet, egy mosási szakértő szerint azonban egyszerre gyorsíthatja a szárítást és csökkentheti a ruhák gyűrődését. Különösen paplanoknál és törölközőknél lehet hasznos.

teniszlabda a szárítógépben
A teniszlabda a szárítógépben egy hihetetlen háztartási trükk.
Fotó: MI generált illusztráció

Hogyan működik a teniszlabda a szárítógépben?

Gwil Snook mosási szakértő szerint a pattogó labda szétválasztja a ruhákat, így a forró levegő könnyebben járja át őket. Emiatt rövidebb lehet a szárítási idő, ami kevesebb energia felhasználását jelentheti.

A teniszlabda a szárítógépben a gyapjú szárítólabdákhoz hasonlóan működik, miközben olcsóbb és tartósabb megoldás lehet. A ruhák kevésbé gyűrötten kerülhetnek ki a gépből, így akár a vasalásra fordított idő is csökkenhet.

Akik zavarónak találják a dobban pattogó labda zaját, azok a beszámolók szerint összegömbölyített zoknival is próbálkozhatnak.

 

Forrás: Maicey Navarro Griffiths, Why you should always put a tennis ball in your tumble dryer, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/16/always-put-a-tennis-ball-tumble-dryer-29606664/

 

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