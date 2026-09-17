Rihanna merész öltönyben ment vacsorázni Párizsban

Rihanna szerdán késő este egy párizsi étteremhez érkezett, miután megnézte Celine Dion koncertjét. A 38 éves énekesnő sötétkék, tűcsíkos öltönyt viselt ing nélkül, így a mélyen dekoltált outfitben fekete csipkemelltartója és mellkasi tetoválása is látszott.

Rihanna szexi szettben érkezett egy párizsi vacsorára.

Fotó: AFP

Rihanna párizsi szettjének apró részletei

Rihanna az összeállítást ezüstösen díszített kézitáskával, hegyes orrú, kígyóbőr hatású cipővel és sötét napszemüveggel egészítette ki. Vörös rúzst viselt, és mosolyogva lépett be kísérőivel az étterembe.

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Forrás: Niomi Harris, Rihanna flashes her lace bra in a plunging suit as she heads to dinner in Paris after Celine Dion's concert, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16138223/Rihanna-flashes-lace-bra-suit-dinner-Paris-Celine-Dions-concert.html