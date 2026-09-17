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Rihanna merész öltönyben ment vacsorázni Párizsban

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Egy koncert után még nem ért véget az este a francia fővárosban. Rihanna egy mélyen dekoltált öltönyben indult vacsorázni, amely alól kivillant fekete csipkemelltartója is.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.17. 09:53
énekesnő szexi összeállítás Rihanna

Rihanna szerdán késő este egy párizsi étteremhez érkezett, miután megnézte Celine Dion koncertjét. A 38 éves énekesnő sötétkék, tűcsíkos öltönyt viselt ing nélkül, így a mélyen dekoltált outfitben fekete csipkemelltartója és mellkasi tetoválása is látszott.

Rihanna
Rihanna  szexi szettben érkezett egy párizsi vacsorára.
Fotó: AFP

Rihanna párizsi szettjének apró részletei

Rihanna az összeállítást ezüstösen díszített kézitáskával, hegyes orrú, kígyóbőr hatású cipővel és sötét napszemüveggel egészítette ki. Vörös rúzst viselt, és mosolyogva lépett be kísérőivel az étterembe.

A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

 

Forrás: Niomi Harris, Rihanna flashes her lace bra in a plunging suit as she heads to dinner in Paris after Celine Dion's concert, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16138223/Rihanna-flashes-lace-bra-suit-dinner-Paris-Celine-Dions-concert.html

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