Te vajon egészséges vagy? Ennyiszer kellene mosdóba menned a korod szerint
Van, aki egy munkanapot is végigcsinál mosdószünet nélkül, más éjszaka többször is felkel. A vizelés gyakorisága életkoronként sokat változhat, és bár önmagában az eltérés nem feltétlenül jelent bajt, bizonyos esetekben egészségügyi probléma is állhat a háttérben.
A vizelés gyakorisága egyénenként eltérhet, és nem csak attól függ, mennyi folyadékot iszunk. Hamid Abboudi urológus szerint a tea, a kávé, az alkohol és a szénsavas italok is gyakoribb mosdóhasználathoz vezethetnek, mert fokozhatják a hólyag aktivitását. Húgyúti fertőzés, prosztatarák, hólyagrák, szklerózis multiplex, stroke, a nem és a terhesség szintén befolyásolhatja, milyen gyakran jelentkezik vizelési inger.
Vizelés gyakorisága: már gyerekkorban nagy az eltérés
Az életkor különösen sokat számíthat.
A páciens élete során valószínűleg többször is változnak a mosdóhasználati szokások
– fogalmazott Hamid Abboudi. A vizelés gyakorisága életkoronként már a gyerekeknél is eltér: a kisebbek naponta 8–14 alkalommal, az idősebb gyerekek pedig 6–12 alkalommal mehetnek mosdóba.
Ha egy gyerek ennél jóval gyakrabban érzi az ingert, annak több oka is lehet. Szerepet játszhat a szorongás, a koffeinfogyasztás, a székrekedés, valamilyen allergiát kiváltó összetevő fogyasztása, a vizelet túl hosszú ideig történő visszatartása, a kis hólyagkapacitás, illetve a hólyag vagy a húgycső szerkezeti eltérése.
A tinédzsereknél általában napi 4–6 alkalom jellemző, de a pubertáskor idején a hormonális változások miatt ez átmenetileg emelkedhet. Az orvos szerint ez az esetek többségében magától rendeződik, a tartósan gyakori vizelési inger mögött azonban húgyúti fertőzés, cukorbetegség, túlzott koffeinfogyasztás, ritka esetben pedig hólyagrák is állhat.
Hatvan év alatt általában napi 6–9 alkalom a jellemző
A 60 év alatti felnőtteknél napközben általában 5–8 mosdólátogatás számít megszokottnak, amihez a körülményektől függően egy éjszakai vizelés is társulhat. Egy korábbi vizsgálatban a nők átlaga napi 5,6, a férfiaké pedig 4,8 alkalom volt.
A gyakori mosdóba járás terhesség alatt is előfordulhat, mert a növekvő baba nyomása fokozhatja a vizelési ingert és az éjszakai mosdóhasználatot. A nőknél gyakori húgyúti fertőzés ugyancsak növelheti a vizelések számát.
Az éjszakai vizelés idősebb korban gyakoribb lehet
60 év felett akár napi tíz alkalom is előfordulhat. Az életkor előrehaladtával romolhat a veseműködés, miközben a hólyag izmai is gyengülhetnek, ezért nehezebbé válhat a vizelet visszatartása.
Az éjszakai vizelés is gyakoribb lehet, az idősebbek akár kétszer is felkelhetnek éjszaka. Ebben szerepet játszhat a szervezet vízháztartását szabályozó antidiuretikus hormon csökkenése, valamint az is, hogy idősebb korban gyakrabban szednek vizelethajtó gyógyszereket, amelyek nappal és éjszaka egyaránt növelhetik a mosdólátogatások számát.
A férfiaknál egy másik életkori változás is számít.
Ahogy idősödnek, a prosztata mérete növekszik. Ez nyomást gyakorol a húgyhólyagra, és növelheti a vizelések számát
– mondta Hamid Abboudi.
Forrás: Jessica Lindsay, This is how many times you should pee in a day, according to your age, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/08/30/this-is-how-many-times-you-should-pee-in-a-day-according-to-your-age-29485690/
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