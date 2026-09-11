Te vajon egészséges vagy? Ennyiszer kellene mosdóba menned a korod szerint

A vizelés gyakorisága egyénenként eltérhet, és nem csak attól függ, mennyi folyadékot iszunk. Hamid Abboudi urológus szerint a tea, a kávé, az alkohol és a szénsavas italok is gyakoribb mosdóhasználathoz vezethetnek, mert fokozhatják a hólyag aktivitását. Húgyúti fertőzés, prosztatarák, hólyagrák, szklerózis multiplex, stroke, a nem és a terhesség szintén befolyásolhatja, milyen gyakran jelentkezik vizelési inger.

Az évek sokat változtathatnak a a vizelés gyakoriságán.

Fotó: MI generált illusztráció

Vizelés gyakorisága: már gyerekkorban nagy az eltérés

Az életkor különösen sokat számíthat.

A páciens élete során valószínűleg többször is változnak a mosdóhasználati szokások

– fogalmazott Hamid Abboudi. A vizelés gyakorisága életkoronként már a gyerekeknél is eltér: a kisebbek naponta 8–14 alkalommal, az idősebb gyerekek pedig 6–12 alkalommal mehetnek mosdóba.

Ha egy gyerek ennél jóval gyakrabban érzi az ingert, annak több oka is lehet. Szerepet játszhat a szorongás, a koffeinfogyasztás, a székrekedés, valamilyen allergiát kiváltó összetevő fogyasztása, a vizelet túl hosszú ideig történő visszatartása, a kis hólyagkapacitás, illetve a hólyag vagy a húgycső szerkezeti eltérése.

A tinédzsereknél általában napi 4–6 alkalom jellemző, de a pubertáskor idején a hormonális változások miatt ez átmenetileg emelkedhet. Az orvos szerint ez az esetek többségében magától rendeződik, a tartósan gyakori vizelési inger mögött azonban húgyúti fertőzés, cukorbetegség, túlzott koffeinfogyasztás, ritka esetben pedig hólyagrák is állhat.

Fotó: MI generált illusztráció

Hatvan év alatt általában napi 6–9 alkalom a jellemző

A 60 év alatti felnőtteknél napközben általában 5–8 mosdólátogatás számít megszokottnak, amihez a körülményektől függően egy éjszakai vizelés is társulhat. Egy korábbi vizsgálatban a nők átlaga napi 5,6, a férfiaké pedig 4,8 alkalom volt.

A gyakori mosdóba járás terhesség alatt is előfordulhat, mert a növekvő baba nyomása fokozhatja a vizelési ingert és az éjszakai mosdóhasználatot. A nőknél gyakori húgyúti fertőzés ugyancsak növelheti a vizelések számát.

Az éjszakai vizelés idősebb korban gyakoribb lehet

60 év felett akár napi tíz alkalom is előfordulhat. Az életkor előrehaladtával romolhat a veseműködés, miközben a hólyag izmai is gyengülhetnek, ezért nehezebbé válhat a vizelet visszatartása.