Kylie Jenner ritkán látott természetes külsővel jelent meg

Kylie Jenner egészen természetes külsővel jelent meg Horvátországban, ahol párjával, Timothee Chalamet-val Hvar szigetén töltöttek egy kis időt együtt. A 29 éves influenszer és üzletasszony smink nélkül, egyszerű fekete felsőben vacsorázott egy halétteremben, míg a 30 éves színész sapkával próbált visszafogott maradni.

Kylie Jenner és szerelme, Timothee Chalamet

Fotó: NurPhoto via AFP

Kylie Jenner barátokkal vacsorázott Hvaron

A pár egy privát vacsorán vett részt barátaival, majd két felszolgálóval is közös fotót készítettek. Az étterem később azt írta, különleges este volt számukra, hogy vendégül láthatták a híres párost.

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Az utazás nem sokkal azután jött, hogy Kylie Jenner arról beszélt, egyelőre nem szeretne újabb gyermeket. Két gyermeke van korábbi párjától, a nyolcéves Stormi és a négyéves Aire.

A sztár azt mondta, szeretné kiélvezni húszas éveinek második felét, miután korábban a terhesség, a szülés utáni felépülés és a szülés utáni depresszió is meghatározta az életét.

Úgy éreztem, mintha elvesztettem volna néhányat a fiatal éveimből

– fogalmazott.

A Timothee Chalamet-val három éve kapcsolatban élő Kylie Jenner azt is elmondta, már megszokta, hogy időről időre terhességi pletykák jelennek meg róla. Ezeket többnyire nem érzi szükségesnek külön cáfolni.

A közelmúltban a színészetbe is belekóstolt, de azt mondta, csak olyan szerepet vállalna, amely miatt megéri hosszabb időre távol lennie a gyermekeitől. Jelenleg elsősorban családjára és üzleti ügyeire koncentrál.

Forrás: Amelia Wynne, Kylie Jenner goes makeup-free as she and Timothee Chalamet make a very casual appearance at a fish restaurant in Croatia, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16168545/Kylie-Jenner-makeup-free-Timothee-Chalamet.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490