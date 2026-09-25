Szenvedélyes csókkal köszöntötte férjét Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas romantikus pillanattal ünnepelték a színész 82. születésnapját. Az 57 éves színésznő egy közös fotót tett közzé, amelyen a tengerben csókolóznak.

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas a színész 82. születésnapját ünnepelték.

Fotó: NurPhoto via AFP

Catherine Zeta-Jones személyes üzenettel köszöntötte férjét

Boldog születésnapot, drágám! Születésnapi csók a férjemnek, Michaelnek. Megosztani veled ezt a különleges napot ugyanolyan különleges, mint maga a nap. Szeretlek

– fűzte a poszthoz Catherine Zeta-Jones.

A pár 2000-ben házasodott össze, két közös gyermekük született, a 26 éves Dylan és a 23 éves Carys.



A színésznő mindössze egy nappal korábban új thrillersorozata londoni premierjén jelent meg. A nyolcrészes történetben egy egykori nemzetközi drogcsempészt alakít, aki húsz éve műkereskedőként él névtelenül, ám a múltja váratlanul utoléri.

Forrás: Caroline Peacock, Catherine Zeta-Jones, 57, passionately kisses husband Michael Douglas as they celebrate his 82nd birthday, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16159581/Catherine-Zeta-Jones-57-passionately-kisses-husband-Michael-Douglas-celebrate-82nd-birthday.html