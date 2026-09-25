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Szenvedélyes csókkal köszöntötte férjét Catherine Zeta-Jones

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Romantikus pillanattal ünnepelte férje születésnapját a színésznő. Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas a tengerben csókolóztak, a meghitt fotó mellé pedig személyes üzenet is került.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.25. 10:45
Catherine Zeta-Jones Michael Douglas házasság

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas romantikus pillanattal ünnepelték a színész 82. születésnapját. Az 57 éves színésznő egy közös fotót tett közzé, amelyen a tengerben csókolóznak.

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas a színész 82. születésnapját ünnepelték.
Fotó: NurPhoto via AFP

Catherine Zeta-Jones személyes üzenettel köszöntötte férjét

Boldog születésnapot, drágám! Születésnapi csók a férjemnek, Michaelnek. Megosztani veled ezt a különleges napot ugyanolyan különleges, mint maga a nap. Szeretlek 

– fűzte a poszthoz Catherine Zeta-Jones.

A pár 2000-ben házasodott össze, két közös gyermekük született, a 26 éves Dylan és a 23 éves Carys.


A színésznő mindössze egy nappal korábban új thrillersorozata londoni premierjén jelent meg. A nyolcrészes történetben egy egykori nemzetközi drogcsempészt alakít, aki húsz éve műkereskedőként él névtelenül, ám a múltja váratlanul utoléri.

 

Forrás: Caroline Peacock, Catherine Zeta-Jones, 57, passionately kisses husband Michael Douglas as they celebrate his 82nd birthday, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16159581/Catherine-Zeta-Jones-57-passionately-kisses-husband-Michael-Douglas-celebrate-82nd-birthday.html

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