Hogyan válasszunk szőnyeget, hogy a nappali végre otthonos legyen?
Sokan úgy gondolják, a szőnyeg csak egy díszítőelem, valami, amit legvégül teszünk be a szobába, ha már minden más a helyén van. A gyakorlat ezzel szemben mást mutat: a szőnyeg az egyik olyan bútordarab, ami azonnal érzékelhetővé teszi, hogy egy tér kész-e vagy csak félig berendezett.
Egy jól megválasztott darab összeköti a bútorokat, tompítja a lépések zaját, és melegebbé teszi a hideg padlófelületeket, legyen szó laminátumról vagy csempéről. A piacon elérhető szőnyegek kínálata ma már annyira széles, hogy a választás inkább nehézség, mint egyszerű döntés, éppen ezért érdemes néhány szempontot előre tisztázni.
Mekkora szőnyeget válasszunk a nappaliba?
Az általános szabály az, hogy a kanapé elülső lábai érjenek rá a szőnyeg szélére, így a bútor és a szőnyeg vizuálisan egy egységet alkot. Túl kicsi szőnyeg elszigetelt szigetként hat a szoba közepén, ami ritkán néz ki jól.
Nagyobb nappaliban (mondjuk 20 négyzetméter felett) érdemes olyan méretet választani, ami alá a dohányzóasztal is befér, plusz még marad néhány centiméter mozgástér körben. Kisebb helyiségben viszont a túl nagy szőnyeg pont az ellenkező hatást éri el, összezsugorítja a teret ahelyett, hogy tágasabbá tenné.
Anyagválasztás: mit bír el a mindennapi élet?
A gyapjú szőnyegek tartósak és jól szigetelnek, de áruk magasabb, és tisztításuk körültekintést igényel, különösen, ha kisgyerek vagy háziállat is van a háztartásban. A szintetikus szálas (polipropilén vagy poliészter) darabok ezzel szemben olcsóbbak, könnyebben tisztíthatók, és ma már meglepően jó minőségben kaphatók.
Konyhához közeli étkezőrészhez, ahol gyakoribb a foltok kockázata, a rövid szálú, mosható változatok praktikusabbak. Hálószobába vagy olvasósarokba viszont a puhább, hosszabb szálú anyagok illenek jobban, ahol a komfort fontosabb szempont, mint a napi kopásállóság.
Szín és minta: hogyan illesszük a meglévő bútorokhoz?
Semleges, egyszínű szőnyeg biztonságos választás, ha a bútorok már önmagukban is színesek vagy mintásak, mert nem versenyeznek egymással a figyelemért. Fordított esetben, tehát letisztult, egyszínű bútorok mellett, egy karakteresebb mintájú szőnyeg adhatja meg a szoba egyéniségét.
Érdemes figyelni a padló színére is. Sötét parketta mellett egy világosabb szőnyeg kontrasztot ad, míg világos padlózatnál a sötétebb tónusok tudják vizuálisan lehatárolni az ülőgarnitúra körüli teret.
Gyakorlati szempontok, amiket sokan elfelejtenek
Néhány apróság, ami hosszú távon számít:
- Válasszunk csúszásgátló alátétet, főleg kemény padlófelületre, mert a szőnyeg elmozdulása balesetveszélyes lehet
- Padlófűtés esetén ellenőrizzük, hogy az anyag alkalmas-e hőtűrésre, mert nem minden szövési technika bírja jól a tartós meleget
- Allergiásoknál érdemes olyan anyagot keresni, ami nem gyűjti túlzottan a port, illetve könnyen porszívózható
- Gondoljuk át előre a tisztítás gyakoriságát, mert ez alapvetően befolyásolja, melyik anyag lesz gyakorlati szempontból megfelelő
Az utolsó pont különösen igaz azoknál a háztartásoknál, ahol a szőnyeg nem csak dekoráció, hanem tényleg napi szinten használt felület, gyerekjátéktól a délutáni tévézésig.
A szőnyeg tehát korántsem apró részlet egy nappali berendezésénél. Megfelelő méret, anyag és szín kombinációja észrevehetően megváltoztatja a szoba hangulatát, és sokszor pont ez az a láthatatlan elem, ami miatt egy tér végre otthonosnak érződik.
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