Humanoid robot ellen ment ringbe egy amerikai influenszer – videóval
Frankie LaPenna egy szokatlan ellenféllel nézett szembe az MMA-ringben, és néhány menetig állta is a sarat. A humanoid robot végül egy rúgással földre küldte az amerikai influenszert, később pedig az is kiderült, hogy a gépet valójában ember irányította.
A humanoid robot vörös szemekkel és koponyára emlékeztető fejjel állt Frankie LaPenna elé az MMA-ringben. Az amerikai influenszer nemcsak pózolt mellette, hanem valóban meg is küzdött vele, a találkozót pedig az első ember és humanoid gép közötti összecsapásként mutatták be.
Humanoid robot küldte földre az influenszert
A felvételen a gép még „nyújtott” is, mielőtt ütni kezdett. LaPenna néhány menetig állta a sarat, végül azonban ellenfele egy rúgással a földre küldte.
A robot fejlesztői később azt írták közösségi oldalukon:
Történelmet írtunk az első ember és Terminátor robot közötti küzdelemmel. Frankie LaPenna mindent beleadott.
A felvételt többen egy ismert sci-fi film jeleneteihez hasonlították, egy hozzászóló röviden csak annyit írt: „Nekünk végünk.”
Kiderült, hogy ember irányította a gépet
A küzdelem után derült ki, hogy a humanoid robot mozgását valójában egy ember irányította, vagyis nem önállóan döntő gép lépett ringbe. Az eset mégis újra előhozta a kérdést, milyen szerepet kaphatnak a humanoid gépek a jövőben, akár katonai feladatoknál is.
Forrás: Sarah Hooper, Man takes on ‘Terminator’ robot in historic fight – and it’s as brutal as you’d expect, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/22/man-takes-terminator-robot-historic-fight-brutal-expect-29642577/
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