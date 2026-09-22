Humanoid robot ellen ment ringbe egy amerikai influenszer – videóval

A humanoid robot vörös szemekkel és koponyára emlékeztető fejjel állt Frankie LaPenna elé az MMA-ringben. Az amerikai influenszer nemcsak pózolt mellette, hanem valóban meg is küzdött vele, a találkozót pedig az első ember és humanoid gép közötti összecsapásként mutatták be.

Ember és humanoid robot ment egymásnak az MMA-ringben.

Fotó: MI generált illusztráció

Humanoid robot küldte földre az influenszert

A felvételen a gép még „nyújtott” is, mielőtt ütni kezdett. LaPenna néhány menetig állta a sarat, végül azonban ellenfele egy rúgással a földre küldte.

A robot fejlesztői később azt írták közösségi oldalukon:

Történelmet írtunk az első ember és Terminátor robot közötti küzdelemmel. Frankie LaPenna mindent beleadott.

A felvételt többen egy ismert sci-fi film jeleneteihez hasonlították, egy hozzászóló röviden csak annyit írt: „Nekünk végünk.”



Kiderült, hogy ember irányította a gépet

A küzdelem után derült ki, hogy a humanoid robot mozgását valójában egy ember irányította, vagyis nem önállóan döntő gép lépett ringbe. Az eset mégis újra előhozta a kérdést, milyen szerepet kaphatnak a humanoid gépek a jövőben, akár katonai feladatoknál is.

Forrás: Sarah Hooper, Man takes on ‘Terminator’ robot in historic fight – and it’s as brutal as you’d expect, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/22/man-takes-terminator-robot-historic-fight-brutal-expect-29642577/