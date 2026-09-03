Humanoid robot támadt rá egy vásárlóra, az esetről megdöbbentő videó készült

Egy oroszországi műszaki üzletben készült felvételen egy elsőre ártalmatlan jelenet fordult váratlan incidensbe. Egy humanoid robot odalépett egy vásárlóhoz, aki kézfogásra nyújtotta a kezét, a gép azonban nem reagált, ezért a férfi tréfából arrébb lökte.

A humanoid robot támadásáról megdöbbentő felvétel készült.

Fotó: MI generált illusztráció

A humanoid robot ütésekkel és rúgásokkal válaszolt

Néhány másodperccel később azonban a gép ütni és rúgni kezdett a vásárló felé. Két dolgozó is közbelépett, és megpróbálták visszatartani, miközben az továbbra is a férfi felé támadt.

Nem derült ki egyértelműen, hogy valódi incidens történt-e, vagy a jelenetet megrendezték. Az is kérdéses maradt, hogyha a humanoid robot valóban váratlanul támadt rá a vásárlóra, az üzlet miért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a felvételt.

A videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol többen a robotok lehetséges veszélyeiről írtak.



Korábban egy gyereket talált el egy humanoid robot

Néhány héttel korábban Kínában is veszélyes helyzet alakult ki egy harcművészeti bemutatón. Egy parókát viselő humanoid robot forgó rúgást mutatott be, amely közvetlenül hasba talált egy kisfiút.

A gyermek a rúgás után előregörnyedt, majd hátraesett a közönség közé. A robot szintén megtántorodott, de visszanyerte az egyensúlyát, és folytatta a bemutatót. Ez a felvétel is nagy figyelmet kapott a közösségi médiában.

Forrás: Sabrina Penty, Robot 'attacks customer' using martial arts skills after he pushed it in technology store, Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16101529/Robot-attacks-customer-martial-arts-skills.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490