Humanoid robot támadt rá egy vásárlóra, az esetről megdöbbentő videó készült
Egy kézfogásnak indult, majd másodpercek alatt egészen más fordulatot vett a jelenet egy oroszországi műszaki üzletben. A humanoid robot akkor kezdett ütni és rúgni, amikor a vásárló tréfából meglökte a gépet. A dolgozóknak kellett közbelépniük.
Egy oroszországi műszaki üzletben készült felvételen egy elsőre ártalmatlan jelenet fordult váratlan incidensbe. Egy humanoid robot odalépett egy vásárlóhoz, aki kézfogásra nyújtotta a kezét, a gép azonban nem reagált, ezért a férfi tréfából arrébb lökte.
A humanoid robot ütésekkel és rúgásokkal válaszolt
Néhány másodperccel később azonban a gép ütni és rúgni kezdett a vásárló felé. Két dolgozó is közbelépett, és megpróbálták visszatartani, miközben az továbbra is a férfi felé támadt.
Nem derült ki egyértelműen, hogy valódi incidens történt-e, vagy a jelenetet megrendezték. Az is kérdéses maradt, hogyha a humanoid robot valóban váratlanul támadt rá a vásárlóra, az üzlet miért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a felvételt.
A videó gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, ahol többen a robotok lehetséges veszélyeiről írtak.
Korábban egy gyereket talált el egy humanoid robot
Néhány héttel korábban Kínában is veszélyes helyzet alakult ki egy harcművészeti bemutatón. Egy parókát viselő humanoid robot forgó rúgást mutatott be, amely közvetlenül hasba talált egy kisfiút.
A gyermek a rúgás után előregörnyedt, majd hátraesett a közönség közé. A robot szintén megtántorodott, de visszanyerte az egyensúlyát, és folytatta a bemutatót. Ez a felvétel is nagy figyelmet kapott a közösségi médiában.
Forrás: Sabrina Penty, Robot 'attacks customer' using martial arts skills after he pushed it in technology store, Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16101529/Robot-attacks-customer-martial-arts-skills.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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