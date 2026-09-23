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Íjjal lövöldöző férfi rongált autókat, a helyiek fogták le – videóval

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Egy forgalmas falusi utcán kezdett autókra nyilazni egy 68 éves férfi, végül a járókelők léptek közbe, és lefogták, mire a rendőrök odaértek. Az íjjal lövöldöző férfi több járművet is megrongált, de sérülésről nem érkezett jelentés.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.23. 09:49
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Kedd délután nagyjából fél hatkor kezdődött a riadalom a nyugat-yorkshire-i Skelmanthorpe egyik forgalmas utcáján. A rendőrség közlése szerint az íjjal lövöldöző férfi előbb szemetet és háztartási tárgyakat dobált ki az általa vezetett autóból a Huddersfield Roadon, majd kiszállt, és íjjal kezdett az autókra lőni. Több jármű megrongálódott.

íjjal lövöldöző férfi
Az íjjal lövöldöző férfit a falubeliek fogták el.
Fotó: MI generált illusztráció

Íjjal lövöldöző férfi miatt érkeztek a fegyveres rendőrök

Miközben a fegyveres rendőrök a helyszínre tartottak, újabb információ érkezett arról, hogy a helyiek már lefogták a férfit. A körzeti rendőrök végül őrizetbe vették.

Oliver Coates, a rendőrség egyik nyomozója úgy fogalmazott, tisztában vannak vele, hogy az eset érthető aggodalmat keltett a környéken, hiszen súlyos incidens történt egy forgalmas helyen, sok ember szeme láttára. Hozzátette, hogy estére fokozott rendőri jelenlét marad a térségben, amíg a helyszínek vizsgálata tart.

Sérülésről nem érkezett jelentés. 

 

Forrás: Barney Davis, Man, 68, arrested after bow and arrow fired at cars in a village, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/09/22/man-68-arrested-bow-arrows-fired-cars-a-village-29645606/

 

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