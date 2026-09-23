Íjjal lövöldöző férfi rongált autókat, a helyiek fogták le – videóval

Kedd délután nagyjából fél hatkor kezdődött a riadalom a nyugat-yorkshire-i Skelmanthorpe egyik forgalmas utcáján. A rendőrség közlése szerint az íjjal lövöldöző férfi előbb szemetet és háztartási tárgyakat dobált ki az általa vezetett autóból a Huddersfield Roadon, majd kiszállt, és íjjal kezdett az autókra lőni. Több jármű megrongálódott.

Az íjjal lövöldöző férfit a falubeliek fogták el.

Fotó: MI generált illusztráció

Íjjal lövöldöző férfi miatt érkeztek a fegyveres rendőrök

Miközben a fegyveres rendőrök a helyszínre tartottak, újabb információ érkezett arról, hogy a helyiek már lefogták a férfit. A körzeti rendőrök végül őrizetbe vették.

Oliver Coates, a rendőrség egyik nyomozója úgy fogalmazott, tisztában vannak vele, hogy az eset érthető aggodalmat keltett a környéken, hiszen súlyos incidens történt egy forgalmas helyen, sok ember szeme láttára. Hozzátette, hogy estére fokozott rendőri jelenlét marad a térségben, amíg a helyszínek vizsgálata tart.

Sérülésről nem érkezett jelentés.

Forrás: Barney Davis, Man, 68, arrested after bow and arrow fired at cars in a village, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/09/22/man-68-arrested-bow-arrows-fired-cars-a-village-29645606/