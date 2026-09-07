Öt ember életét vesztette, amikor egy teherszállító repülőgép leszállás közben túlfutott a kifutópályán Miami nemzetközi repülőterén. A repülőgép-baleset során a gép az útra került, több járműnek nekiütközött, majd kigyulladt. A fedélzeti adatok szerint a repülőgép körülbelül 207 kilométer per órás sebességgel hagyta el a kifutópályát.

A repülőgép-balesetről megdöbbentő felvétel készült.

Fotó: MI generált illusztráció

A repülőgép-baleset után öt sérültet vittek kórházba

Az Amazon egyik teherszállító gépe vasárnap, helyi idő szerint délután 2 óra körül futott túl a kifutópálya végén, majd több járműnek is nekiütközött. Öt ember meghalt, öt másik pedig megsérült. Közülük három ember állapota kritikus volt, ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A leszállás pontos körülményeit és azt, mi vezetett a tragédiához, még vizsgálják.

Forrás: Barney Davis, Five dead after cargo jet overruns runway and hits vehicles near Miami airport, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/06/amazon-jet-fireball-crash-overshooting-runway-miami-airport-29549436/