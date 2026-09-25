Ez a lejátszási lista az egészségesebb étkezés felé terelhet

A nyugodt zene nemcsak a hangulatunkat befolyásolhatja, hanem arra is hatással lehet, mi kerül végül a tányérunkra. Egy kutatásban több kísérlet is arra utalt, hogy a kevésbé izgató dallamok mellett az emberek nagyobb arányban választottak egészséges ételt.

A nyugodt zene az ételválasztásunkra is hatással lehet.

Fotó: MI generált illusztráció

Nyugodt zene mellett több egészséges étel fogyott

A kutatók egy makaói egyetemi menzán vizsgálták meg a zene hatását az ételválasztásra. Felváltva játszottak nyugodtabb és erősebben felpörgető zenéket, miközben összesen 911 ételt adtak el. A nyugodtabb napokon az eladott ételek 18,94 százaléka számított egészségesnek, az élénkebb zenénél ez az arány 13,59 százalék volt.

Más kísérletekben virtuális étlapok kerültek a résztvevők elé. Amikor egy egészséges ebéd mellé visszafogottabb hip-hop szólt, nagyobb kedvük volt az adott fogáshoz, mint az izgatóbb változat hallgatásakor. Hasonló eredményt hozott a jazz is, és még akkor is megmaradt a különbség, amikor éttermi háttérzajt is lejátszottak.

Fotó: MI generált illusztráció

A kutatók egyik lehetséges magyarázata szerint a nyugodt zene lazább légkört teremthet, amelyhez az egészségesebb fogások jobban illeszkedhetnek. A résztvevők a visszafogottabb zenei változatok mellett harmonikusabbnak érezték a helyzetet, ez pedig nyitottabbá tehette őket az egészséges ételekre.

Nem csak a hangerő számíthat

Korábbi vizsgálatokban már összefüggést találtak a hangerő és az ételválasztás között, a hangosabb zene mellett inkább egészségtelenebb döntések születtek. Az új eredmények alapján azonban nemcsak az lehet lényeges, mennyire hangosan szól egy dal, hanem az is, mennyire felpörgető a hangulata.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyítja, hogy önmagában a nyugodt zene tartósan egészségesebb étkezéshez vezet. A vizsgálat összefüggéseket és fogyasztási szándékokat mért, és az is nyitott kérdés maradt, hogy ugyanez a hatás például egy szupermarketben is megjelenne-e.

Forrás: Silke Hümmer, Die Playlist als Diät-Helfer?: Diese Musik macht Lust auf gesundes Essen, BILD.de, https://www.bild.de/leben-wissen/ernaehrung-diaet/ruhige-musik-so-faellt-die-wahl-auf-gesuenderes-essen-6ab00865708e760b5e065593