LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója a Vasúttörténeti Parkban

Forrás: Magyar Vasúttörténeti Park

Szeptember 26-án és 27-én ismét különleges vasúti élményekkel telik meg a Magyar Vasúttörténeti Park: érkezik a LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója. Az idei rendezvény két kiemelt főszereplője a 20 éves kerti vasút és a legendás M40-es, vagyis a vasútbarátok körében csak „Púposként” ismert mozdony lesz.

A vasút szerelmeseit, a családokat és minden érdeklődőt egész hétvégén látványos és izgalmas programok várják a Vasúttörténeti Parkban. A LokoPiknik célja, hogy testközelből mutassa meg a vasút különleges világát, miközben találkozási lehetőséget teremt a vasútbarátok, a különleges járművek rajongói és a kerti vasutazás szerelmesei számára.

Az esemény egyik központi témája a Vasúttörténeti Park kerti vasútjának 20. évfordulója lesz. A jubileum alkalmából különleges jegygyűjtő akcióval is készül a Park a kerti vasút hűséges utasainak. A látogatók egy erre a célra készült jegygyűjtő füzetben gyűjthetik össze a kerti vasutazások során váltott jegyeiket. Azoknak, akik összegyűjtenek 10 különböző kerti vasútjegyet, a Park egy jelképes jubileumi meglepetéssel köszöni meg, hogy az interaktív programokra szóló jegyek megvásárlásával támogatják a Vasúttörténeti Park működését. A gyűjtőfüzetek ingyenesen igényelhetők a helyszínen, a pénztáraknál.

A füzet összesen 14 jegy számára biztosít helyet, azonban a jubileumi ajándék átvételéhez elegendő a 10 különböző kerti vasútjegyet összegyűjteni. A fennmaradó 4 helyre a látogatók a korábbi években megőrzött különleges vagy emlékbe eltett jegyeiket is beragaszthatják. A jubileumi meglepetés 2026. szeptember 1. és 27. között vehető át a Vasúttörténeti Park jegypénztáraiban. A jegygyűjtés azonban már 2026. július 26-án, az ingyenes belépőnapon megkezdődött.

A hétvége másik főszereplője, egyben az idei LokoPiknik kiemelt sztárja az M40-es, vagyis a vasútbarátok körében csak „Púposként” ismert mozdony lesz. A rendezvény egyik leglátványosabb része idén is a Kerti Vasutak Találkozója: 16 kerti vasúti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételévelti mozdony és szerelvény érkezése várható, magyar és külföldi építők, üzemeltetők részvételével.