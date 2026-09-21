Nicole Scherzinger áttetsző miniruhában randizott Párizsban

Nicole Scherzinger párizsi randija már akkor feltűnést kelthetett, amikor az énekesnő és vőlegénye kilépett egy ötcsillagos hotelből. Nicole Scherzinger és Thom Evans kézen fogva indultak tovább a francia fővárosban, ahol vasárnap romantikus estét töltöttek együtt.

Nicole Scherzinger romantikus estét töltött a francia fővárosban.

Fotó: AFP

Nicole Scherzinger Párizsban randizott az esküvő előtt

A 48 éves énekesnő áttetsző, mélyen dekoltált miniruhát viselt, amelyhez fekete svájcisapkát és térdig érő, magassarkú csizmát választott. A 41 éves, korábban rögbijátékosként ismert Thom Evans bézs nadrágban és hozzá illő zakóban kísérte menyasszonyát.

A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

A pár 2023 júniusában jegyezte el egymást, ám egyelőre nem úgy tűnik, hogy már kitűzték volna az esküvő időpontját. Nicole nemrég a közösségi médiába feltöltött videóban utalt arra, hogy rendszeresen megkapják a kérdést, mikor házasodnak össze.

Nicole Scherzinger párizsi randija így egyelőre nem egy közelgő esküvő előtti hivatalos esemény volt, inkább egy közös este a sűrű időszak közepén.

A Pussycat Dolls visszatérése is fordulatot vett

Az énekesnőnek közben a Pussycat Dolls visszatérése miatt is mozgalmasak a hónapjai. A formáció márciusban jelentette be, hogy Nicole, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt trióként újra színpadra áll, és egy 53 állomásos turnét terveztek az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában.

Az észak-amerikai koncertek nagy részét azonban később törölték a gyenge jegyeladások miatt. A zenekar közleményében azt írta, nehéz és fájdalmas döntést hoztak, amikor egy kivételével lemondták az ottani fellépéseket, miközben az európai és brit turné a tervek szerint folytatódott.

Forrás: Lily Jobson, Nicole Scherzinger, 48, flashes her underwear in a sheer mini-dress as she enjoys a Parisian date night with Thom Evans, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16147681/Nicole-Scherzinger-date-night-Thom-Evans-Paris.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490