RETRO RÁDIÓ

Selena Gomez szerint túl sokan ragaszkodnak a régi külsejéhez

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Tíz év alatt sok minden megváltozhat, ő pedig nem akar úgy tenni, mintha megállt volna az idő. Selena Gomez külseje rendszeresen előkerül a régi fotók miatt, de az énekes- és színésznő világossá tette, hogy nem szeretné újra a 24 éves önmagát látni a tükörben.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.17. 15:02
Módosítva: 2026.09.17. 15:03
énekesnő Selena Gomez színésznő

Selena Gomez külseje újra és újra téma, sokan ugyanis 2016-os képeket tesznek közzé róla. A 34 éves énekesnő elmondta, szórakoztatják ezek a visszatekintések, de szerinte egyesek túlságosan ragaszkodnak ahhoz, ahogyan tíz évvel ezelőtt kinézett.

Selena Gomez külseje
Selena Gomez külseje még mindig nagy port kavar.
Fotó: AFP

Selena Gomez külseje változik, és ezt elfogadja

Selena Gomez így fogalmazott:

Mindig azzal viccelek, hogy szerintem az emberek szeretnének egy adott pillanatban – életemnek abban a szakaszában – lefagyasztani

Hozzátette, sokan továbbra is azt várják, hogy úgy nézzen ki, mint akkor, ez azonban egyszerűen nem fog megtörténni.

Selena Gomez 2016-os külseje egy mozgalmas időszakhoz kötődött. Ma már másképp viszonyul a megjelenéséhez, és azt mondta, szereti, hogy idősebb lesz, miközben egyre inkább a természetes szépség felé fordul.

Selena Gomez a húga önbizalmáról is beszélt

A 13 éves Gracie Teefey magabiztossága különösen nagy hatással van rá. Selena szerint a húga bátran próbál ki dolgokat, miközben azt is tudja, hogy nincs szüksége rájuk ahhoz, hogy jól érezze magát.

 

Forrás: Bradley Stern, Selena Gomez Responds to People Wanting Her to Look Like She Did in 2016, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/09/17/selena-gomez-responds-people-want-2016-look-back-aging/

 

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