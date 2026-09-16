Állandó fáradtság gyötör? Ezek a megdöbbentő okok állhatnak mögötte
Hiába alszol, napközben mégis alig bírod nyitva tartani a szemed, vagy már a legegyszerűbb feladatok is nehezebben mennek? Az állandó fáradtság mögött nemcsak kevés alvás állhat, hanem több olyan ok is, amelyre elsőre talán nem is gondolnál.
Az állandó fáradtság jóval több lehet egyszerű álmosságnál. Ha a kimerültség alvás után sem múlik el, nehezíti a koncentrációt vagy a mindennapi teendőket, érdemes orvoshoz fordulni.
Állandó fáradtság: nem mindig csak az alváshiány a hibás
A legegyszerűbb magyarázat valóban az, hogy valaki nem alszik eleget. A legtöbb felnőttnek legalább hét óra alvásra van szüksége, az elmaradt pihenést pedig nem feltétlenül lehet egyetlen hosszabb hétvégi alvással bepótolni. Kendra Becker alvászavarokkal foglalkozó szakorvos szerint a rendszeresen felhalmozódó alváshiány komoly alvásadóssággá válhat.
Ha valaki eleget alszik, mégis kimerülten ébred, alvászavar is állhat a háttérben. Ilyen lehet az alvási apnoé, a narkolepszia vagy a nyugtalan láb szindróma, amelyek miatt érdemes szakemberhez fordulni.
Más betegségek is okozhatnak tartós fáradtságot. A lehetséges okok között pajzsmirigybetegség, vérszegénység, krónikus fájdalom, vesebetegség, elhízás, valamint depresszió és szorongás is szerepelhet.
A vitaminhiány és a gyógyszerek is számíthatnak
A magnézium, a vas, a D-vitamin vagy a B12-vitamin alacsony szintje szintén hozzájárulhat a kimerültséghez. Az ok tisztázásához az orvos vérvizsgálatot is kérhet.
Bizonyos gyógyszerek mellékhatásként álmosságot okozhatnak, köztük egyes allergiaellenes szerek, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapítók. A kezelést azonban nem szabad önállóan abbahagyni vagy megváltoztatni, ezt mindig az orvossal kell egyeztetni.
Az állandó fáradtság egyik egyszerűbb oka a kiszáradás is lehet. Ha a szervezet nem jut elegendő folyadékhoz, például kevés ivás, erős izzadás, hányás vagy hasmenés miatt, könnyen jelentkezhet gyengeség és kimerültség.
Forrás: Moira Lawler, 6 Reasons You’re Always Tired and What to Do About It, Everyday Health, https://www.everydayhealth.com/news/how-to-stay-awake-most-boring-meeting/
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