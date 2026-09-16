RETRO RÁDIÓ

Állandó fáradtság gyötör? Ezek a megdöbbentő okok állhatnak mögötte

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Hiába alszol, napközben mégis alig bírod nyitva tartani a szemed, vagy már a legegyszerűbb feladatok is nehezebben mennek? Az állandó fáradtság mögött nemcsak kevés alvás állhat, hanem több olyan ok is, amelyre elsőre talán nem is gondolnál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.16. 15:16
egészség fáradtság alvás

Az állandó fáradtság jóval több lehet egyszerű álmosságnál. Ha a kimerültség alvás után sem múlik el, nehezíti a koncentrációt vagy a mindennapi teendőket, érdemes orvoshoz fordulni.

állandó fáradtság
Az állandó fáradtság jóval több lehet egyszerű álmosságnál.
Fotó: Fotó: MI generált illusztráció

Állandó fáradtság: nem mindig csak az alváshiány a hibás

A legegyszerűbb magyarázat valóban az, hogy valaki nem alszik eleget. A legtöbb felnőttnek legalább hét óra alvásra van szüksége, az elmaradt pihenést pedig nem feltétlenül lehet egyetlen hosszabb hétvégi alvással bepótolni. Kendra Becker alvászavarokkal foglalkozó szakorvos szerint a rendszeresen felhalmozódó alváshiány komoly alvásadóssággá válhat.

Ha valaki eleget alszik, mégis kimerülten ébred, alvászavar is állhat a háttérben. Ilyen lehet az alvási apnoé, a narkolepszia vagy a nyugtalan láb szindróma, amelyek miatt érdemes szakemberhez fordulni.

Más betegségek is okozhatnak tartós fáradtságot. A lehetséges okok között pajzsmirigybetegség, vérszegénység, krónikus fájdalom, vesebetegség, elhízás, valamint depresszió és szorongás is szerepelhet.

A vitaminhiány és a gyógyszerek is számíthatnak

A magnézium, a vas, a D-vitamin vagy a B12-vitamin alacsony szintje szintén hozzájárulhat a kimerültséghez. Az ok tisztázásához az orvos vérvizsgálatot is kérhet.

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásként álmosságot okozhatnak, köztük egyes allergiaellenes szerek, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapítók. A kezelést azonban nem szabad önállóan abbahagyni vagy megváltoztatni, ezt mindig az orvossal kell egyeztetni.

Az állandó fáradtság egyik egyszerűbb oka a kiszáradás is lehet. Ha a szervezet nem jut elegendő folyadékhoz, például kevés ivás, erős izzadás, hányás vagy hasmenés miatt, könnyen jelentkezhet gyengeség és kimerültség.

 

Forrás: Moira Lawler, 6 Reasons You’re Always Tired and What to Do About It, Everyday Health, https://www.everydayhealth.com/news/how-to-stay-awake-most-boring-meeting/

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu