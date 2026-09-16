Állandó fáradtság gyötör? Ezek a megdöbbentő okok állhatnak mögötte

Az állandó fáradtság jóval több lehet egyszerű álmosságnál. Ha a kimerültség alvás után sem múlik el, nehezíti a koncentrációt vagy a mindennapi teendőket, érdemes orvoshoz fordulni.

Az állandó fáradtság jóval több lehet egyszerű álmosságnál.

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Állandó fáradtság: nem mindig csak az alváshiány a hibás

A legegyszerűbb magyarázat valóban az, hogy valaki nem alszik eleget. A legtöbb felnőttnek legalább hét óra alvásra van szüksége, az elmaradt pihenést pedig nem feltétlenül lehet egyetlen hosszabb hétvégi alvással bepótolni. Kendra Becker alvászavarokkal foglalkozó szakorvos szerint a rendszeresen felhalmozódó alváshiány komoly alvásadóssággá válhat.

Ha valaki eleget alszik, mégis kimerülten ébred, alvászavar is állhat a háttérben. Ilyen lehet az alvási apnoé, a narkolepszia vagy a nyugtalan láb szindróma, amelyek miatt érdemes szakemberhez fordulni.

Más betegségek is okozhatnak tartós fáradtságot. A lehetséges okok között pajzsmirigybetegség, vérszegénység, krónikus fájdalom, vesebetegség, elhízás, valamint depresszió és szorongás is szerepelhet.

A vitaminhiány és a gyógyszerek is számíthatnak

A magnézium, a vas, a D-vitamin vagy a B12-vitamin alacsony szintje szintén hozzájárulhat a kimerültséghez. Az ok tisztázásához az orvos vérvizsgálatot is kérhet.

Bizonyos gyógyszerek mellékhatásként álmosságot okozhatnak, köztük egyes allergiaellenes szerek, antidepresszánsok, vérnyomáscsökkentők és fájdalomcsillapítók. A kezelést azonban nem szabad önállóan abbahagyni vagy megváltoztatni, ezt mindig az orvossal kell egyeztetni.

Az állandó fáradtság egyik egyszerűbb oka a kiszáradás is lehet. Ha a szervezet nem jut elegendő folyadékhoz, például kevés ivás, erős izzadás, hányás vagy hasmenés miatt, könnyen jelentkezhet gyengeség és kimerültség.

Forrás: Moira Lawler, 6 Reasons You’re Always Tired and What to Do About It, Everyday Health, https://www.everydayhealth.com/news/how-to-stay-awake-most-boring-meeting/