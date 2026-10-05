4 csillagjegy élete teljesen új irányt vehet

4 csillagjegy számára az elmúlt időszak lezárásokról és változásokról szólhatott, ám az asztrológiai értelmezés szerint most egészen más irányt vehetnek a dolgok.

A horoszkóp szerint az ő életükben nagy fordulat jöhet.

Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: a Kos végre maga mögött hagyhatja az akadályokat

A Kos számára olyan időszak kezdődhet, amikor sorra oldódnak fel azok az akadályok, amelyek eddig visszatartották. Amy Demure asztrológus szerint a jegy szülöttei egy régi életszakaszt is lezárhatnak, amelyben kevesebbel érték be annál, mint amit valójában szerettek volna.

A szakértő úgy látja, a Kos most könnyebben vonzhatja magához a szerelmet, a sikert, az anyagi lehetőségeket és a figyelmet.

A Bak karrierjében jöhet áttörés

A Bak az utóbbi időben úgy érezhette, hogy megrekedt, különösen a munkájában. Ez azonban megváltozhat, mert az előtte álló hetek új lehetőségeket hozhatnak, még akkor is, ha az előrelépés nem lesz könnyű.

Demure szerint eljöhet az az időszak, amikor a Bakot már nem becsülik alá, és komolyabb szakmai siker, nagyobb befolyás, valamint kedvezőbb anyagi helyzet felé indulhat.

Fotó: MI generált illusztráció

A Mérleg szerelmi élete új irányt vehet

A horoszkóp szerint a Mérleg számára elsősorban a magánélet hozhat változást. Az év eleje óta megélt csalódások, bizonytalanság és fájdalmas helyzetek után végre tisztábban láthatja, merre tart egy fontos kapcsolata.

Egy már meglévő viszony komolyabbra fordulhat, de az is lehet, hogy a Mérleg végre megkapja azt a választ, amelyre régóta vár.

A Ráknak előbb a múltat kell elengednie

A Rák esetében a változás azzal kezdődhet, hogy ismét felszínre kerülnek régi párkapcsolati sérülések, árulások vagy fájdalmas emlékek. Demure szerint ennek oka, hogy a jegy szülöttei éppen lezárnak egy korábbi korszakot.

A folytatás már kedvezőbbnek ígérkezik. Az asztrológus szerint a Rák kapcsolataiban csökkenhet a csalódás és a fájdalom, miközben végre úgy alakulhatnak a dolgok, ahogyan már régóta remélte.

Forrás: Marielisa Reyes, Life's About To Take A Whole Different Direction For 4 Zodiac Signs, YourTango, https://www.yourtango.com/2026401281/zodiac-signs-life-take-different-direction