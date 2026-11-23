Egy gyerek sapkája okozta a világhírű víziló halálát
Napokon át próbálták megmenteni a cincinnati állatkert egyik legnépszerűbb lakóját, de az állatorvosok végül tehetetlennek bizonyultak. Fiona, a víziló egy véletlen baleset miatt nyelt le egy kötött sapkát, amely olyan mélyre jutott az emésztőrendszerében, hogy már nem tudták eltávolítani. A halála után derült ki, pontosan hol akadt el az idegen tárgy.
Mindössze egy kötött sapka kellett ahhoz, hogy tragédia történjen a cincinnati állatkertben. Fiona, a víziló közel két héten át küzdött a lenyelt idegen tárggyal, miközben az állatorvosok minden lehetséges módszerrel próbáltak segíteni rajta. A kilencéves állat november 19-én elpusztult, a halála után végzett vizsgálat pedig megmutatta, miért nem sikerült megmenteni.
Fiona, a víziló életét már a műtét sem menthette volna meg
A baleset akkor történt, amikor egy gyerek a levegőbe dobta a sapkáját az állatkertben. A fejfedőt egy mennyezeti ventilátor kapta el, majd a látogatótér ablakai feletti keskeny nyíláson keresztül Fiona kifutójába repítette. Az állat lenyelte a sapkát, amely később elakadt az emésztőrendszerében.
Michelle Curley, az állatkert szóvivője hangsúlyozta, hogy teljesen véletlen baleset történt.
Az állatorvosok napokon keresztül figyelték Fiona állapotát, gondoskodtak a folyadékpótlásáról, és abban reménykedtek, hogy a sapka természetes úton távozik a szervezetéből. Még egy vibrációs platformot is bevetettek, amelyre naponta többször ráállították az állatot, hátha a rezgés segít továbbjuttatni az idegen tárgyat.
Fionát kétszer is elbódították, hogy alaposabban megvizsgálhassák. Ultrahanggal és vastagbéltükrözéssel is próbálkoztak, de a sapkát egyik vizsgálat során sem sikerült megtalálni. Egy keddi ultrahangvizsgálat már arra utalt, hogy a belek egy része összetorlódott, miközben az állat szervezete próbált megbirkózni az elzáródással.
A halálát követő boncolás során derült ki, hogy a sapka a vékonybele középső szakaszán akadt el. Dave Jenike állatkertigazgató elmondta, hogy az idegen tárgy olyan mélyen volt, ahová speciális endoszkóppal sem lehetett eljutni.
A műtéti eltávolítás sem jelenthetett reális megoldást, mivel több metszésre és rendkívül hosszú beavatkozásra lett volna szükség. A vízilovak altatása különösen nehéz, ráadásul a bőrük helyenként az öt centiméteres vastagságot is meghaladja.
Jenike szerint a nyitott hasi műtét egyenlő lett volna Fiona halálos ítéletével.
Már a születésekor is az életéért küzdött
Fiona víziló 2017 januárjában, hat héttel a várható időpont előtt született. Mindössze 13 kilogrammot nyomott, ami akkoriban még a faj korábban feljegyzett legalacsonyabb születési súlyánál is kevesebb volt.
A kis víziló kezdetben szopni sem tudott, ezért az állatkert egyik dolgozója kézzel fejte meg az anyját, hogy táplálni tudják. Az állat gondozói folyamatosan dokumentálták a fejlődését, a róla készült fényképeket és videókat pedig világszerte rengetegen követték.
Fiona végül túlélte a koraszüléssel járó nehézségeket, és az állatkert egyik legismertebb lakójává vált.
Halálhíre után gyászolók sokasága emlékezett meg róla. Az állatkert előtt virágokból, képeslapokból és személyes üzenetekből hatalmas emlékhely alakult ki.
Forrás: Emma Richter, Fiona the hippo died in agony because knitted hat thrown into her enclosure was too deep in her body to save her, zoo says, Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16310091/fiona-hippo-cincinnati-zoo-death-swallowed-knitted-hat.html
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