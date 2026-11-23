Mindössze egy kötött sapka kellett ahhoz, hogy tragédia történjen a cincinnati állatkertben. Fiona, a víziló közel két héten át küzdött a lenyelt idegen tárggyal, miközben az állatorvosok minden lehetséges módszerrel próbáltak segíteni rajta. A kilencéves állat november 19-én elpusztult, a halála után végzett vizsgálat pedig megmutatta, miért nem sikerült megmenteni.

Fiona, a víziló egy véletlenül lenyelt kötött sapka miatt pusztult el, miután az állatorvosok napokig próbálták megmenteni.

Fotó: MI-generált illusztráció

Fiona, a víziló életét már a műtét sem menthette volna meg

A baleset akkor történt, amikor egy gyerek a levegőbe dobta a sapkáját az állatkertben. A fejfedőt egy mennyezeti ventilátor kapta el, majd a látogatótér ablakai feletti keskeny nyíláson keresztül Fiona kifutójába repítette. Az állat lenyelte a sapkát, amely később elakadt az emésztőrendszerében.

Michelle Curley, az állatkert szóvivője hangsúlyozta, hogy teljesen véletlen baleset történt.

Az állatorvosok napokon keresztül figyelték Fiona állapotát, gondoskodtak a folyadékpótlásáról, és abban reménykedtek, hogy a sapka természetes úton távozik a szervezetéből. Még egy vibrációs platformot is bevetettek, amelyre naponta többször ráállították az állatot, hátha a rezgés segít továbbjuttatni az idegen tárgyat.

Fionát kétszer is elbódították, hogy alaposabban megvizsgálhassák. Ultrahanggal és vastagbéltükrözéssel is próbálkoztak, de a sapkát egyik vizsgálat során sem sikerült megtalálni. Egy keddi ultrahangvizsgálat már arra utalt, hogy a belek egy része összetorlódott, miközben az állat szervezete próbált megbirkózni az elzáródással.



A halálát követő boncolás során derült ki, hogy a sapka a vékonybele középső szakaszán akadt el. Dave Jenike állatkertigazgató elmondta, hogy az idegen tárgy olyan mélyen volt, ahová speciális endoszkóppal sem lehetett eljutni.

A műtéti eltávolítás sem jelenthetett reális megoldást, mivel több metszésre és rendkívül hosszú beavatkozásra lett volna szükség. A vízilovak altatása különösen nehéz, ráadásul a bőrük helyenként az öt centiméteres vastagságot is meghaladja.

Jenike szerint a nyitott hasi műtét egyenlő lett volna Fiona halálos ítéletével.