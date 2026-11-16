Lakást vennél? Ez a 4 jel problémás szomszédokra utalhat

Lakásvásárláskor általában az ingatlan állapotát, elhelyezkedését és felszereltségét vizsgáljuk, pedig legalább ennyire lényeges, kik élnek a közelben. A rossz szomszédok nemcsak a mindennapi nyugalmat tehetik tönkre, hanem szélsőséges esetben az ingatlan értékét is csökkenthetik. Verona Frankish ingatlanszakértő szerint négy figyelmeztető jelre különösen érdemes odafigyelni.

A rossz szomszédok már a beköltözés előtt is adhatnak figyelmeztető jeleket.

Fotó: MI-generált illusztráció

Ezek a jelek rossz szomszédokról árulkodhatnak

1. Állandó zaj és hangoskodás

A hangos zene, a kiabálás, a folyamatos kutyaugatás vagy a rendszeres bulizás mind intő jel lehet. A szakértő szerint érdemes több alkalommal, eltérő napszakokban is felkeresni a környéket, mert egy délelőtt csendes utca estére egészen más arcát mutathatja.

2. Szokatlanul nagy jövés-menés

Ha egy szomszédos ingatlanhoz folyamatosan autók érkeznek, és feltűnően sok ember fordul meg ott, érdemes utánajárni az okának. Ez akár teljesen ártalmatlan jelenség is lehet, de intenzív üzleti tevékenységre vagy rövid távú szálláskiadásra is utalhat, ami fokozott zajjal járhat.

Fotó: MI-generált illusztráció

3. Elhanyagolt környezet

A túlcsorduló kukák, a felhalmozott szemét és az elhanyagolt közös területek szintén figyelmeztető jelek. Társasházi lakás vásárlásakor különösen érdemes megvizsgálni a lépcsőházat, a folyosókat, a liftet és a közös használatú helyiségeket. Ezek állapota sokat elárulhat arról, mennyire tartják be a lakók az együttélés szabályait.

4. Korábbi konfliktusok és szomszédviták

A szakértő azt tanácsolja, hogy a vásárlók közvetlenül kérdezzenek rá az eladónál vagy az ingatlanközvetítőnél az esetleges korábbi panaszokra, zajproblémákra és telekhatárral kapcsolatos vitákra. A megrongált kerítések, a rögtönzött akadályok vagy a szokatlan biztonsági intézkedések szintén indokolhatják a további kérdezősködést.

Frankish hangsúlyozta, hogy nem szabad egyetlen látogatás alapján ítélkezni. A nyílt ellenségeskedés, a megfélemlítés vagy a szándékos akadályozás sokkal komolyabb figyelmeztető jel, mint egy rendezetlen kert.

Forrás: Charlie Sawyer, The 4 telltale signs your potential new neighbours could be trouble, Metro.co.uk, https://metro.co.uk/2026/11/12/the-4-tell-tale-signs-your-potential-new-neighbours-could-be-trouble-29787923/