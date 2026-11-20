Tragédia: 43 évesen meghalt a népszerű Marvel-színész
Egy dallasi lakóház lépcsőházában találtak rá a 43 éves sztár holttestére. A Marvel-színész halálának körülményeit egyelőre vizsgálják, a tragédia oka még nem ismert.
Tragikus körülmények között vesztette életét Lance Broadway, akit november 17-én, kedden találtak holtan egy dallasi lakóépület lépcsőházában. A 43 éves Marvel-színész halálának oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálják a történteket. A rendőrség tájékoztatása szerint helyi idő szerint 18 óra 40 perc körül érkezett segélyhívás, miután valaki rábukkant a színész holttestére. A halálesetet az illetékes halottkém is megerősítette, a ragédia pontos okát a boncolás eredményei alapján állapíthatják meg.
A Marvel-színész korábban profi sportoló volt
Lance Broadway nem színészként kezdte pályafutását, korábban profi baseballjátékosként ért el sikereket. 2005-ben csatlakozott egy chicagói csapathoz, majd később New Yorkban és Torontóban is játszott.
A sportolói karrierje után Hollywood felé fordult. Első filmszerepét 2013-ban kapta egy Gerard Butler főszereplésével készült akciófilmben, amelyben egy titkosszolgálati ügynököt alakított.
Később több népszerű televíziós sorozatban is feltűnt, köztük a Marvel-univerzumhoz kapcsolódó A S.H.I.E.L.D. ügynökei című produkcióban és a Lucifer című sorozatban.
Broadway egy 2013-as interjúban arról beszélt, hogy egy 2010-ben elvégzett színészkurzus után döntött az új pálya mellett. Felidézte, hogy első forgatásán ugyanazt a bizonytalanságot érezte, mint amikor kezdő sportolóként tapasztalt játékosok közé került.
Pályafutása későbbi szakaszában a Colony című sci-f drámasorozat két epizódjában is szerepelt 2016 és 2017 között.
Forrás: Brooke Ivey Johnson, Marvel actor Lance Broadway found dead in stairwell aged 43, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/20/marvel-actor-lance-broadway-found-dead-stairwell-aged-43-29806057/
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre