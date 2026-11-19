A 40 éves énekesnő ezúttal nem a színpadon, hanem egy kaliforniai jógaórára érkezve hívta fel magára a figyelmet. Lady Gaga a hét elején Mill Valley egyik jógastúdiójához látogatott, ám a kényelmes edzőcipő helyett magassarkút választott.

Lady Gaga magassarkúban indult jógázni.

Fotó: Ariana Ruiz

Lady Gaga újabb Grammy-jelöléseknek örülhet

Az énekesnő bő fekete pólót és fekete melegítőnadrágot viselt, amelyet hátul nyitott, fekete magassarkúval egészített ki. Öltözékét baseballsapkával és napszemüveggel tette teljessé.

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A különleges megjelenés mellett szakmai sikerekből sincs hiány. Lady Gaga és Doechii közös, Runway című dala két jelölést kapott a 2027-es Grammy-díjátadón. A The Devil Wears Prada 2 című filmhez készült szám a legjobb pop duó vagy csoportos előadás, valamint a legjobb vizuális médiához írt dal kategóriájában esélyes.

Az énekesnő magánéletében is jelentős változás történt. Vőlegényével, Michael Polanskyval júniusban megszületett első közös gyermekük, egy kislány, akit Rose Beannek neveztek el.

Lady Gaga nemrég arra is utalt, hogy új zenékkel készül.

Forrás: Tommy Pisani, Lady Gaga Wears Heels to Afternoon Yoga Class After Landing 2 Nominations at Grammys 2027 (Photos), Just Jared, https://www.justjared.com/2026/11/19/lady-gaga-wears-heels-to-afternoon-yoga-class-after-landing-2-nominations-at-grammys-2027-photos/