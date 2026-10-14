Lady Gaga anyaként teljesen más oldalát mutatta meg
Alig néhány hónap telt el kislánya születése óta, az énekesnő pedig most egy egészen hétköznapi programon tűnt fel Észak-Kaliforniában. Lady Gaga a barátait látogatta meg, miközben vőlegénye is ugyanazon a környéken járt.
Néhány hónapja még első gyermeke érkezéséről szóltak a hírek, most pedig egy jóval hétköznapibb pillanatban tűnt fel a 40 éves énekesnő. Lady Gaga kedden barátait látogatta meg Észak-Kaliforniában, és érkezés közben telefonon beszélgetett.
Lady Gaga anyaként visszafogottabb stílust választott
Az énekesnő virágmintás ruhát viselt, amelyhez barna kabátot, világosbarna magas sarkú cipőt és napszemüveget választott. Haját kontyba fogta, a frizuráját pedig fekete hajpánttal egészítette ki.
Vőlegényét, Michael Polanskyt is látták ugyanazon a környéken. A 43 éves üzletember fekete pólóban és szürke sportnadrágban jelent meg, miközben jegeskávét ivott.
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Lady Gaga és Michael Polansky első gyermekük érkezéséről szeptemberben számoltak be. Kislányuk, Rose Bean Polansky júniusban született. A pár a gyermekről egyelőre nem osztott meg részleteket, és bár felmerült, hogy béranya segítségével jött világra, ezt nyilvánosan nem erősítették meg.
Lady Gaga így életének új szakaszába lépett, miközben kapcsolata is hosszú évekre nyúlik vissza. Michael Polanskyval 2020 januárjában hozták őket először romantikus kapcsolatba, egy hónappal később pedig nyilvánosan is megerősítették, hogy együtt vannak. Eljegyzésüket az énekesnő 2024-ben erősítette meg.
Forrás: Tommy Pisani, Lady Gaga Shows Off Her Cute New Mom Style While Visiting Friends in Bay Area, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/10/13/lady-gaga-shows-off-her-cute-new-mom-style-while-visiting-friends-in-bay-area/
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