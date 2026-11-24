Túl sok a stressz? Ez a 8 szokás segíthet lelassulni
Reggel már a telefonunkat görgetjük, napközben egyik feladatból a másikba ugrunk, este pedig alig tudunk kikapcsolni. A stressz ellen azonban néhány egyszerű szokás is segíthet, amelyekkel a legzsúfoltabb hétköznapokba is becsempészhetünk egy kis nyugalmat.
Sokszor már ébredés után elkezdődik a rohanás, és egészen lefekvésig meg sem állunk. Pedig a stressz ellen nem feltétlenül kell gyökeresen átalakítanunk az életünket. Néhány apró változtatás is segíthet abban, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a mindennapjaink.
A stressz ellen már reggel is sokat tehetsz
Az egyik legegyszerűbb változtatás, ha ébredés után nem nyúlsz azonnal a telefonodért. Az üzenetek, hírek és értesítések már a nap első perceiben fokozhatják a feszültséget. Érdemes inkább néhány nyugodt percet hagyni magadnak.
Napközben is sokat segíthet, ha kikapcsolod a felesleges értesítéseket. Az állandó pittyegés azt az érzést keltheti, hogy mindenre azonnal reagálnod kell, ami tovább növelheti a stresszt.
A reggeli kávézásból is érdemes egy kis szertartást csinálni. Ahelyett, hogy kapkodva innád meg, szánj rá néhány percet, és élvezd ki a nyugalmat.
Egy séta és néhány mély lélegzet is segíthet
A stressz ellen a rendszeres séta is jó választás lehet, különösen akkor, ha nem edzésként tekintesz rá. Egy kényelmes tempójú, szabadtéri séta segíthet kikapcsolódni, és a stresszhormonként ismert kortizol szintjének csökkentéséhez is hozzájárulhat.
A nap folyamán érdemes néha megállni, és néhány mély lélegzetet venni. A tudatos légzés segíthet oldani a testi feszültséget, miközben a gondolatainkat is lecsendesíthetjük.
Az is sokat számít, hogyan végezzük a feladatainkat. Bár egyszerre több dologgal foglalkozni hatékonynak tűnhet, a folyamatos váltogatás lassíthatja a munkát, és növelheti a hibázás esélyét. Jobb lehet egyszerre egy fontos teendőre koncentrálni.
Az esti kikapcsolódás legalább ilyen fontos
A nyugodtabb hétköznapokhoz az is hozzátartozik, hogy időt szakítunk arra, amit igazán szeretünk. Legyen szó olvasásról, mozgásról vagy bármilyen hobbiról, már napi 15 perc énidő is segíthet kiszakadni a rohanásból.
A lefekvés előtti rutin szintén sokat számít. Ha este félretesszük a telefont, elengedjük a napi teendőket, és időt hagyunk a lecsendesedésre, könnyebben készülhetünk fel a pihentető alvásra.
Susan J. Noonan orvos szerint az esti lelassulás azért is lényeges, mert segít félretenni a nap eseményeit és aggodalmait, amelyek egyébként megzavarhatják az alvást.
Forrás: Haley Van Horn, The Art Of Slowing Down: 8 Simple Rituals That Make Busy Weeks Feel Calm Again, YourTango, https://www.yourtango.com/self/simple-rituals-to-slow-down-make-busy-week-feel-calm
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