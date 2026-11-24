Anya Taylor-Joy egy Seren nevű tündét alakít A Gyűrűk Ura új filmjében, a Gollam nyomában (The Hunt for Gollum) című alkotásban.

Anya Taylor-Joy szóhoz sem jutott, amikor először találkozott Gandalffal a forgatáson.

Fotó: AFP

Anya Taylor-Joy régóta vágyott a szerepre

A színésznő régóta szeretett volna szerepelni a filmsorozatban, arra azonban még ő sem volt felkészülve, milyen érzés lesz személyesen találkozni a Gandalfot alakító Ian McKellennel.

Nem voltam rá felkészülve. Szóhoz sem jutottam. Ő a legkedvesebb, legviccesebb, legcsodálatosabb ember és színész. De az ég szerelmére, ő Gandalf!

– idézte fel a találkozást a színésznő.

A színésznő már a Dűne forgatásának idején megkérte az ügynökét, hogy jelezze az érdeklődését, ha újabb Gyűrűk Ura-film készülne. Gyerekként még úgy gondolta, hogy valaki vagy a Harry Potter, vagy A Gyűrűk Ura rajongója lehet. A koronavírus-járvány idején azonban megnézte a filmeket, és rájött, hogy mindkettőt szeretheti.

Anya Taylor-Joy mellett Kate Winslet és Leo Woodall is új szereplőként csatlakozik a produkcióhoz, míg Elijah Wood Frodóként, Lee Pace pedig Thranduil királyként tér vissza. Aragorn szerepét ezúttal Jamie Dornan veszi át Viggo Mortensentől, Andy Serkis pedig amellett, hogy ismét Gollumot alakítja, a rendezői feladatokat is ellátja.

Az új Gyűrűk Ura-film 2027 decemberében kerül a mozikba, Anya Taylor-Joy azonban már idén december 18-án visszatér a vászonra a Dűne befejező részében, amelyben Alia Atreidest alakítja.

Forrás: Payton Turkeltaub, Anya Taylor-Joy ‘Went Mute’ on ‘Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’ Set When Ian McKellen Showed Up: ‘That’s F—ing Gandalf’, Variety, https://variety.com/2026/film/news/anya-taylor-joy-lord-of-the-rings-gollum-ian-mckellen-1236956723/