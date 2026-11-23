Kylie Jenner nélkül jelent meg Timothee Chalamet, de nem volt egyedül
Nemrég még együtt szurkoltak egy kosárlabda-mérkőzésen, vasárnap este azonban Kylie Jenner már nem kísérte el párját. Timothee Chalamet ezúttal egyedül érkezett a New York-i meccsre, ahol Katie Holmes és több más híresség is feltűnt. A színész ráadásul egy feltűnő öltözékkel is magára vonta a figyelmet.
A 30 éves Timothee Chalamet ezúttal egyedül érkezett a New York-i és az indianai kosárlabdacsapat összecsapására, ahol több híresség is helyet foglalt a nézőtéren. A színész ráadásul a megszokottól eltérő, feltűnő öltözéket választott az estére.
Timothee Chalamet rózsaszín kabátban szurkolt
A színész egy élénk rózsaszín, vastagon bélelt kabátban és barna téli csizmában érkezett a Madison Square Gardenbe, megjelenését fekete nadrággal egészítette ki. Sötét, göndör haját természetesen hagyta, miközben a pálya széléről követte kedvenc csapata játékát.
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Bár a róla készült felvételeken nem sokat mosolygott, a mérkőzés izgalmai őt sem hagyták hidegen. Egy ponton felpattant a helyéről, hogy lelkesen biztassa a New York-i csapatot, amely végül 113–106-ra legyőzte indianai ellenfelét.
A mérkőzésen a színészt Karl-Anthony Towns kosárlabdázóval is lefotózták, akivel barátságosan megölelték egymást. A 31 éves sportoló felesége Jordyn Woods, aki korábban Kylie Jenner egyik legközelebbi barátnője volt.
Kylie Jenner ezúttal nem tartott párjával
Jenner és Woods barátsága 2019-ben romlott meg, miután Woods megcsókolta Tristan Thompsont, aki akkor Jenner nővérével, Khloé Kardashiannal alkotott egy párt. Bár a két nő azóta kibékült, kapcsolatuk már jóval visszafogottabb, mint korábban.
Jenner állítólag Woods lánybúcsúján sem vett részt, augusztusban azonban Chalamet társaságában megjelent a kosárlabdázó és felesége esküvőjén.
A mostani külön töltött este azért is kelthette fel a figyelmet, mert a pár az utóbbi időben többször mutatkozott együtt. Múlt szerdán például Los Angelesben néztek meg egy kosárlabda-mérkőzést, ahol látványosan kedveskedtek egymásnak, emellett egy rangos filmes díjátadó eseményen is együtt jelentek meg.
Katie Holmes is feltűnt a nézőtéren
A vasárnapi mérkőzésen nem Chalamet volt az egyetlen ismert vendég. Katie Holmes fehér pólóban és kék baseballsapkában követte az eseményeket, míg Inde Navarrette színésznő szürke kabátban és farmernadrágban érkezett.
A pálya mellett foglalt helyet Callum Turner színész is, aki fekete bőrkabátot és farmert viselt. A kosárlabda iránti rajongásáról ismert Spike Lee rendező terepmintás melegítőben szurkolt, míg Ben Shelton teniszező teljesen fekete öltözéket választott.
Chalamet és Jenner legutóbb néhány nappal korábban, a Los Angeles-i mérkőzésen mutatkozott együtt, ahol a nézőtéren egymás iránti gyengédségüket sem titkolták.
Forrás: Sonia Horon, Timothee Chalamet rocks pink puffy jacket and winter boots as he attends Knicks game alongside Katie Holmes and without Kylie Jenner, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16314453/Timothee-Chalamet-Knicks-Pacers-game-kylie-jenner-katie-holmes.html
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