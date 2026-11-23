A 30 éves Timothee Chalamet ezúttal egyedül érkezett a New York-i és az indianai kosárlabdacsapat összecsapására, ahol több híresség is helyet foglalt a nézőtéren. A színész ráadásul a megszokottól eltérő, feltűnő öltözéket választott az estére.

Ledobta magáról az öltönyt: Timothee Chalamet rózsaszín kabátban jelent meg a New York-i kosárlabda-mérkőzésen

Fotó: Kay Blake / Northfoto

Timothee Chalamet rózsaszín kabátban szurkolt

A színész egy élénk rózsaszín, vastagon bélelt kabátban és barna téli csizmában érkezett a Madison Square Gardenbe, megjelenését fekete nadrággal egészítette ki. Sötét, göndör haját természetesen hagyta, miközben a pálya széléről követte kedvenc csapata játékát.

A képek IDE KATTINTVA érhetőek el.

Bár a róla készült felvételeken nem sokat mosolygott, a mérkőzés izgalmai őt sem hagyták hidegen. Egy ponton felpattant a helyéről, hogy lelkesen biztassa a New York-i csapatot, amely végül 113–106-ra legyőzte indianai ellenfelét.

A mérkőzésen a színészt Karl-Anthony Towns kosárlabdázóval is lefotózták, akivel barátságosan megölelték egymást. A 31 éves sportoló felesége Jordyn Woods, aki korábban Kylie Jenner egyik legközelebbi barátnője volt.

Kylie Jenner ezúttal nem tartott párjával

Jenner és Woods barátsága 2019-ben romlott meg, miután Woods megcsókolta Tristan Thompsont, aki akkor Jenner nővérével, Khloé Kardashiannal alkotott egy párt. Bár a két nő azóta kibékült, kapcsolatuk már jóval visszafogottabb, mint korábban.

Jenner állítólag Woods lánybúcsúján sem vett részt, augusztusban azonban Chalamet társaságában megjelent a kosárlabdázó és felesége esküvőjén.

A mostani külön töltött este azért is kelthette fel a figyelmet, mert a pár az utóbbi időben többször mutatkozott együtt. Múlt szerdán például Los Angelesben néztek meg egy kosárlabda-mérkőzést, ahol látványosan kedveskedtek egymásnak, emellett egy rangos filmes díjátadó eseményen is együtt jelentek meg.

Katie Holmes is feltűnt a nézőtéren

A vasárnapi mérkőzésen nem Chalamet volt az egyetlen ismert vendég. Katie Holmes fehér pólóban és kék baseballsapkában követte az eseményeket, míg Inde Navarrette színésznő szürke kabátban és farmernadrágban érkezett.