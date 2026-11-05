Kéz a kézben kapták lencsevégre Kylie Jennert és szerelmét
Ritkán mutatkoznak együtt a nyilvánosság előtt, most azonban egy romantikus vacsorára szakítottak időt. Kylie Jenner és Timothée Chalamet kéz a kézben távoztak egy nyugat-hollywoodi étteremből.
Kylie Jenner és Timothée Chalamet szerda este egy nyugat-hollywoodi sushizóban vacsoráztak. A 2023 januárja óta együtt lévő pár kéz a kézben távozott az étteremből, a 29 éves realitysztár pedig láthatóan remek hangulatban volt. Kylie fehér felsőt és farmert viselt, míg 30 éves párja fekete pólóban és hozzá illő kabátban jelent meg.
Kylie Jenner a családalapításról is beszélt
A romantikus randi azért is keltett figyelmet, mert az utóbbi időben többször felmerült, hogy a pár közös gyermeket vár. Kylie azonban korábban egyértelművé tette, hogy egyelőre nem szeretne újabb babát.
A kétgyermekes édesanya elárulta, hogy szeretné kiélvezni húszas éveinek hátralévő részét, miután fiatalon vált anyává.
Úgy éreztem, elveszítettem néhány évet a fiatalságomból
– fogalmazott Kylie, aki a szülés utáni depresszióval kapcsolatos nehézségeiről is beszélt.
Korábbi kapcsolatából két gyermeke született, a nyolcéves Stormi és a négyéves Aire. Most elsősorban rájuk és üzleti tevékenységeire szeretne koncentrálni.
A színészkedésbe is belekóstolt, ám egyelőre óvatosan válogat a felkérések között. Mint elmondta, csak olyan szerepet vállalna, amely miatt valóban megéri hosszabb időre távol lennie a gyermekeitől.
A romatikus estéről készült képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.
Forrás: Lily Jobson, Kylie Jenner and Timothee Chalamet enjoy a rare date night as they head out for a low-key sushi dinner, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16267541/Kylie-Jenner-Timothee-Chalamet-date-night.html
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre