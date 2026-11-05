Kéz a kézben kapták lencsevégre Kylie Jennert és szerelmét

Kylie Jenner és Timothée Chalamet szerda este egy nyugat-hollywoodi sushizóban vacsoráztak. A 2023 januárja óta együtt lévő pár kéz a kézben távozott az étteremből, a 29 éves realitysztár pedig láthatóan remek hangulatban volt. Kylie fehér felsőt és farmert viselt, míg 30 éves párja fekete pólóban és hozzá illő kabátban jelent meg.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet romantikus estét töltöttek együtt.

Fotó: NurPhoto via AFP

Kylie Jenner a családalapításról is beszélt

A romantikus randi azért is keltett figyelmet, mert az utóbbi időben többször felmerült, hogy a pár közös gyermeket vár. Kylie azonban korábban egyértelművé tette, hogy egyelőre nem szeretne újabb babát.

A kétgyermekes édesanya elárulta, hogy szeretné kiélvezni húszas éveinek hátralévő részét, miután fiatalon vált anyává.

Úgy éreztem, elveszítettem néhány évet a fiatalságomból

– fogalmazott Kylie, aki a szülés utáni depresszióval kapcsolatos nehézségeiről is beszélt.

Korábbi kapcsolatából két gyermeke született, a nyolcéves Stormi és a négyéves Aire. Most elsősorban rájuk és üzleti tevékenységeire szeretne koncentrálni.

A színészkedésbe is belekóstolt, ám egyelőre óvatosan válogat a felkérések között. Mint elmondta, csak olyan szerepet vállalna, amely miatt valóban megéri hosszabb időre távol lennie a gyermekeitől.

A romatikus estéről készült képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

Forrás: Lily Jobson, Kylie Jenner and Timothee Chalamet enjoy a rare date night as they head out for a low-key sushi dinner, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16267541/Kylie-Jenner-Timothee-Chalamet-date-night.html