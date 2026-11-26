Hatalmas robbanás történt november 26-án, csütörtökön, helyi idő szerint délután három óra körül Thaiföld fővárosának keleti részén, egy olajfinomítóban. A bangkoki robbanás után tűz ütött ki a létesítmény területén, a magasba emelkedő sűrű, fekete füstöt pedig a főváros több pontjáról is látni lehetett. Egyes tájékoztatások szerint legalább kilencen megsérültek, többségük égési sérüléseket szenvedett, három ember állapota pedig kritikus.

A bangkoki robbanásban heten sérültek meg, közülük négyen kritikus állapotban vannak.

Fotó: MI-generált illusztráció

Otthonaikat is el kellett hagyniuk a lakóknak a bangkoki robbanás miatt

A hatóságok mobiltelefonos riasztást küldtek a lakosságnak, amelyben arra kérték az embereket, hogy kerüljék el a helyszínt. A környéken élőknek átmenetileg az otthonaikat is el kellett hagyniuk.

Bár a tüzet kevesebb mint egy órán belül eloltották, és a lakók is hazatérhettek, a hatóságok a létesítmény öt kilométeres körzetében élőket továbbra is óvatosságra intik a légszennyezés miatt. A környezetvédelmi hatóság munkatársai a levegő és a víz minőségét is vizsgálják.

A bangkoki robbanás oka egyelőre ismeretlen, az olajfinomítóban pedig teljesen leállították a termelést.

Forrás: Alex Kleiderman, Seven injured, four critically, after Bangkok oil refinery explosion, BBC, https://www.bbc.com/news/articles/crx209kwk4kzo?at_medium=RSS&at_campaign=rss