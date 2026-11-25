Csomagolási hiba miatt rendelt el termékvisszahívást az egyik legnagyobb üdítőital-gyártó Ausztráliában. A cukormentes Coca-Colát tartalmazó kartonokba ugyanis olyan dobozos üdítők kerültek, amelyek címkéjén a hagyományos, cukros változat szerepel, miközben valójában cukormentes ital van bennük. A téves címkézés egészségügyi kockázatot jelenthet azok számára, akiknek kerülniük kell az aszpartámot vagy a fenilalanint, valamint azoknak a cukorbetegeknek, akik a terméken feltüntetett információk alapján szabályozzák a cukorbevitelüket.

Csomagolási hiba miatt indult termékvisszahívás Ausztráliában.

Fotó: MI-generált illusztráció

Ezeket az üdítőket érinti a termékvisszahívás

Az intézkedés a Queenslandben és Új-Dél-Wales északi részén értékesített, 30 darabos, egyenként 375 milliliteres kiszereléseket érinti. Az érintett termékek minőségmegőrzési ideje 2027. május 9., a feltüntetett időjelzés 01:00 és 05:00 közé esik, az azonosító kód pedig B2 előtaggal kezdődik.

A termékvisszahívás előtt már többen kritizálták a cukormentes változat új csomagolását, mert túlságosan hasonlít a hagyományos kóláéra.

A gyártó arra kéri a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el az érintett üdítőket, hanem a vásárlást igazoló bizonylattal együtt vigyék vissza az üzletbe, ahol visszakapják a teljes vételárat. Az intézkedés kizárólag a megjelölt gyártási tételre vonatkozik.

Forrás: Ashley Nickel – Coca-Cola issues recall for Aussies after dangerous error in which cans were filled with the wrong drink; Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16320943/Coca-Cola-Zero-sugar-recall-coles-aldi-woolworths.html