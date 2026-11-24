Betörhettek Vilmos herceg és Katalin vidéki otthonába
Két férfit vettek őrizetbe, miután gyanús tevékenységet észleltek a walesi hercegi pár vidéki otthonánál. Vilmos herceg és Katalin három gyermekükkel együtt szerencsére máshol tartózkodtak az incidens idején.
Betörés és birtokháborítás gyanúja miatt két férfit vettek őrizetbe, miután gyanús tevékenységet észleltek Vilmos herceg és Katalin vidéki otthonánál. A feltételezett betörés november 17-én, kedden történt a sandringhami birtokon található Anmer Hallban, az ügyben a norfolki rendőrség indított nyomozást.
Vilmos herceg és családja nem tartózkodott a birtokon
A hercegi pár és három gyermekük az incidens idején windsori otthonukban, a Forest Lodge-ban voltak biztonságban. A család gyakran tölti az iskolai szüneteket és a hétvégéket a vidéki birtokon.
A feltételezett betörés további részletei egyelőre nem ismertek. Vilmos herceg november 24-én a Downing Streetre érkezett, hogy Andy Burnham brit miniszterelnökkel találkozzon. A Kensington-palota tájékoztatása szerint a megbeszélésen olyan közös prioritásokról tárgyalnak, mint a hajléktalanság kérdése.
Forrás: Sarah Hooper, Two arrested after ‘break-in’ at William and Kate’s country home on Sandringham Estate, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/24/william-kates-country-home-broken-into-major-security-breach-29815682/
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