Betörés és birtokháborítás gyanúja miatt két férfit vettek őrizetbe, miután gyanús tevékenységet észleltek Vilmos herceg és Katalin vidéki otthonánál. A feltételezett betörés november 17-én, kedden történt a sandringhami birtokon található Anmer Hallban, az ügyben a norfolki rendőrség indított nyomozást.

Vilmos herceg és családja nem tartózkodott vidéki otthonában a feltételezett betörés idején.

Fotó: Anadolu via AFP

Vilmos herceg és családja nem tartózkodott a birtokon

A hercegi pár és három gyermekük az incidens idején windsori otthonukban, a Forest Lodge-ban voltak biztonságban. A család gyakran tölti az iskolai szüneteket és a hétvégéket a vidéki birtokon.

A feltételezett betörés további részletei egyelőre nem ismertek. Vilmos herceg november 24-én a Downing Streetre érkezett, hogy Andy Burnham brit miniszterelnökkel találkozzon. A Kensington-palota tájékoztatása szerint a megbeszélésen olyan közös prioritásokról tárgyalnak, mint a hajléktalanság kérdése.

Forrás: Sarah Hooper, Two arrested after ‘break-in’ at William and Kate’s country home on Sandringham Estate, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/24/william-kates-country-home-broken-into-major-security-breach-29815682/