Vilmos herceg ezúttal nem a megszokott módon érkezett meg egy hivatalos eseményre. A brit trónörökös egy elektromos riksa volánja mögé ült Mumbaiban, utasa pedig felesége, Katalin hercegné volt, aki váratlanul csatlakozott a programhoz. A házaspár pálmafák mellett haladt el, miközben a háttérben a Mahim-öböl látványa tárult eléjük.

Vilmos herceg maga vezette az elektromos riksát, Katalin hercegné pedig élvezte az utazást.

Fotó: AFP

Vilmos herceg a riksa végsebességére is kíváncsi volt

Nem ütköztem neki semminek, jól vagyunk

– viccelődött Vilmos, miután kiszálltak a járműből. Katalin is elégedett volt az utazással, és elárulta, hogy kifejezetten kényelmesnek találta a hátsó ülést.

A herceg annyira élvezte a vezetést, hogy szívesen ment volna még egy kört. Mint elmondta, a jármű csendes és könnyen irányítható, ráadásul a végsebességét is kipróbálta volna.

Az elektromos riksa akár 55 kilométer per órás sebességre képes, egyetlen feltöltéssel pedig közel 190 kilométert tehet meg.

Fotó: AFP

A királyi pár a 2026-os környezetvédelmi díjátadó döntőseivel találkozott. A 15 résztvevő közül öten egyenként egymillió font támogatást kapnak környezetvédelmi megoldásaik továbbfejlesztésére.

A program végén Vilmos herceg személyesen is gratulált a döntősöknek, és arra biztatta őket, hogy élvezzék az estét.

„Nagyon büszke vagyok rátok” – mondta a résztvevőknek, hozzátéve, hogy már a döntőbe jutásuk is hatalmas eredmény.

Forrás: Emily Nash, Prince William and Princess Kate prove they are the Prince and Princess of Wheels in Mumbai, HELLO! https://www.hellomagazine.com/royalty/935401/prince-william-and-princess-kate-rickshaw-mumbai/