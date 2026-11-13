Vilmos herceg meggondolta magát Katalin furcsa hobbijáról

Vilmos herceg korábban nem igazán értette, miért rajong annyira a felesége a hideg vizes úszásért. Katalin hercegné ugyanis még a sötét, esős időben is szívesen merül meg a jeges vízben, amit férje egykor egyszerűen őrültségnek nevezett. Most azonban úgy tűnik, a trónörökös véleménye alaposan megváltozott.

Vilmos herceg megváltoztatta véleményét Katalin hercegné hobbijáról.

Fotó: AFP

Vilmos herceg már maga is szívesen megmártózna

Katalin hercegné korábban egy podcastbeszélgetésben mesélt különleges szenvedélyéről. Elárulta, hogy számára minél hidegebb a víz, annál nagyobb az élvezet.

Imádok úszni. A hideg vízben is, sőt, minél hidegebb, annál jobb. Vilmos már azt mondja rám, hogy őrült vagyok. Sötét van, esik az eső, én pedig keresem a hideg vizet

– mesélte a hercegné.

Férje azonban egy magazin vendégszerkesztőjeként nemrég egészen másként állt Katalin szenvedélyéhez. Amikor kedvenc dolgairól írt, még az úszónadrágját is megemlítette.

„Szeretném, ha olyan tiszták lennének a folyóink, hogy mindannyian úszhassunk bennük. Van valami a folyó víz hangjában, aminek egyszerűen nem tudok ellenállni” – fogalmazott.

A herceg azt is elárulta, hogy amikor séta közben egy gyönyörű folyószakaszra bukkan, mindig kísértést érez arra, hogy megmártózzon a hideg vízben. Éppen ezért szerinte nem árt felkészülten elindulni.

A hideg vizes úszás Vilmos herceget is meghódította

A változásnak már 2025-ben is voltak jelei. Vilmos herceg akkor Walesben, Colwyn Bay városában találkozott egy úszócsoporttal, akiknek bevallotta, hogy valójában szereti ezt az időtöltést.

Nagyon sokat kiabálok és sikoltozom, amikor bemegyek a vízbe

– ismerte el nevetve.

A hideg vizes úszásnak egészségügyi előnyei is lehetnek. Egy 2004-es kutatás szerint a rendszeresen hideg vízben úszók körében négy hónap után csökkent a feszültség, a fáradtság és a negatív hangulat, miközben energikusabbnak és aktívabbnak érezték magukat.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy minél hidegebb a víz és a levegő, annál gyorsabban hűl le a szervezet. Éppen ezért alacsonyabb hőmérsékleten rövidebb ideig szabad a vízben tartózkodni.