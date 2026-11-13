Vilmos herceg meggondolta magát Katalin furcsa hobbijáról
Korábban még őrültségnek tartotta felesége egyik kedvenc időtöltését, most azonban úgy tűnik, maga is kedvet kapott hozzá. Vilmos herceg egy személyes vallomásban árulta el, miért vonzza egyre jobban az a hobbi, amelyért Katalin hercegné már évek óta rajong.
Vilmos herceg korábban nem igazán értette, miért rajong annyira a felesége a hideg vizes úszásért. Katalin hercegné ugyanis még a sötét, esős időben is szívesen merül meg a jeges vízben, amit férje egykor egyszerűen őrültségnek nevezett. Most azonban úgy tűnik, a trónörökös véleménye alaposan megváltozott.
Vilmos herceg már maga is szívesen megmártózna
Katalin hercegné korábban egy podcastbeszélgetésben mesélt különleges szenvedélyéről. Elárulta, hogy számára minél hidegebb a víz, annál nagyobb az élvezet.
Imádok úszni. A hideg vízben is, sőt, minél hidegebb, annál jobb. Vilmos már azt mondja rám, hogy őrült vagyok. Sötét van, esik az eső, én pedig keresem a hideg vizet
– mesélte a hercegné.
Férje azonban egy magazin vendégszerkesztőjeként nemrég egészen másként állt Katalin szenvedélyéhez. Amikor kedvenc dolgairól írt, még az úszónadrágját is megemlítette.
„Szeretném, ha olyan tiszták lennének a folyóink, hogy mindannyian úszhassunk bennük. Van valami a folyó víz hangjában, aminek egyszerűen nem tudok ellenállni” – fogalmazott.
A herceg azt is elárulta, hogy amikor séta közben egy gyönyörű folyószakaszra bukkan, mindig kísértést érez arra, hogy megmártózzon a hideg vízben. Éppen ezért szerinte nem árt felkészülten elindulni.
A hideg vizes úszás Vilmos herceget is meghódította
A változásnak már 2025-ben is voltak jelei. Vilmos herceg akkor Walesben, Colwyn Bay városában találkozott egy úszócsoporttal, akiknek bevallotta, hogy valójában szereti ezt az időtöltést.
Nagyon sokat kiabálok és sikoltozom, amikor bemegyek a vízbe
– ismerte el nevetve.
A hideg vizes úszásnak egészségügyi előnyei is lehetnek. Egy 2004-es kutatás szerint a rendszeresen hideg vízben úszók körében négy hónap után csökkent a feszültség, a fáradtság és a negatív hangulat, miközben energikusabbnak és aktívabbnak érezték magukat.
A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy minél hidegebb a víz és a levegő, annál gyorsabban hűl le a szervezet. Éppen ezért alacsonyabb hőmérsékleten rövidebb ideig szabad a vízben tartózkodni.
Forrás: Matthew Moore, Prince William finally backtracks over disdain for Princess Kate's 'crazy' hobby, HELLO! https://www.hellomagazine.com/royalty/934665/prince-william-backtracks-disdain-kate-middleton-crazy-hobby/
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