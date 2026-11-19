Tragédia történt kedd reggel az angliai Spennymoor városában, ahol egy családi házhoz riasztották a mentőket. A kétéves kislány már eszméletlen volt, amikor megérkezett a segítség, ám a kicsi életét az erőfeszítések ellenére sem sikerült megmenteni.

Egy kétéves kislány halála miatt egy spennymoori házhoz riasztották a mentőket.

Fotó: MI-generált illusztráció

A kétéves kislány halálát nem tartják gyanúsnak

A segélyhívás november 17-én, reggel 9 óra 40 perc körül érkezett. A helyszínre két mentőegységet, egy mentésirányító szakembert és egy speciális mentőst küldtek.

A rendőrség megerősítette, hogy a két és fél éves gyermek a helyszínen életét vesztette.

A halálesetet nem kezeljük gyanúsként, és az ügy dokumentációját átadjuk a halottkémi vizsgálathoz. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak ebben a nehéz időszakban

– közölte a durhami rendőrség.

A mentők egy másik embert kórházba szállítottak további kezelésre. Az illető állapotáról és a gyermek halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Forrás: Brooke Davies, Girl, two, dies after being found unresponsive in house with second person taken to hospital, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/19/girl-two-dies-found-unresponsive-house-second-person-taken-hospital-29803372/