Tragédia egy családi házban: meghalt egy kétéves kislány
Hiába érkeztek ki a mentők, már nem tudták megmenteni annak a két és fél éves gyermeknek az életét, akit egy angliai házban találtak eszméletlenül. A kétéves kislány halála mellett egy másik ember is kórházi ellátásra szorult.
Tragédia történt kedd reggel az angliai Spennymoor városában, ahol egy családi házhoz riasztották a mentőket. A kétéves kislány már eszméletlen volt, amikor megérkezett a segítség, ám a kicsi életét az erőfeszítések ellenére sem sikerült megmenteni.
A kétéves kislány halálát nem tartják gyanúsnak
A segélyhívás november 17-én, reggel 9 óra 40 perc körül érkezett. A helyszínre két mentőegységet, egy mentésirányító szakembert és egy speciális mentőst küldtek.
A rendőrség megerősítette, hogy a két és fél éves gyermek a helyszínen életét vesztette.
A halálesetet nem kezeljük gyanúsként, és az ügy dokumentációját átadjuk a halottkémi vizsgálathoz. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak ebben a nehéz időszakban
– közölte a durhami rendőrség.
A mentők egy másik embert kórházba szállítottak további kezelésre. Az illető állapotáról és a gyermek halálának pontos okáról egyelőre nem közöltek részleteket.
Forrás: Brooke Davies, Girl, two, dies after being found unresponsive in house with second person taken to hospital, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/19/girl-two-dies-found-unresponsive-house-second-person-taken-hospital-29803372/
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