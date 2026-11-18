Hatalmas lángok csaptak fel egy gyerekeket és tanárokat szállító buszból Ausztráliában. Az iskolabusz november 18-án, szerdán gyulladt ki a Victoria állambeli Princetown közelében, miközben egy iskolai táborból tartott hazafelé. A tragédiát a sofőr lélekjelenléte akadályozta meg.

Hatalmas lángok pusztították el az iskolabuszt, szerencsére senki sem sérült meg.

Fotó: MI-generált illusztráció

A sofőr gyors döntése mentette meg az iskolabusz utasait

A 60 férőhelyes busz vezetője égett szagot érzett, ezért azonnal kiürítette a járművet. Nem sokkal később a busz lángba borult, végül teljesen kiégett.

A helyszínre érkező helyi gazdák is bekapcsolódtak az oltásba. Tűzgátat alakítottak ki, és platós járműveiken szállított víztartályokból próbálták megfékezni a lángokat.

Mindenki gyors és hatékony fellépésének köszönhetően sikerült megőrizni az emberek biztonságát. Senki sem sérült meg

– közölte a helyi rendőrség, amely külön megdicsérte a buszsofőrt.

A tűzoltók hat egységgel vonultak a helyszínre, és helyi idő szerint 13 óra 7 percre teljesen eloltották a tüzet. A rendőrség vizsgálja, mitől gyulladt ki az iskolabusz, de egyelőre nem merült fel idegenkezűség gyanúja.

A helyszínen készült videófelvételeken jól látható, hogy a tűz teljesen elpusztította a járművet.

Forrás: Ashley Nickel, Frightening moment school bus is engulfed in flames as children run for their lives, Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16301977/school-bus-fire-Princetown.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490