Világszerte akadozik a Microsoft, milliók kerültek bajba

Egy fontos e-mail nem érkezik meg, nem lehet belépni a levelezőfiókba, vagy éppen elmarad egy online megbeszélés. A Microsoft-leállás miatt világszerte milliók kerültek hasonló helyzetbe, miután csütörtök délután több szolgáltatás is meghibásodott. A probléma az Outlook levelezőrendszert és a Teams alkalmazást is érinti, amelyek Magyarországon is sokak számára ismerősek lehetnek a mindennapi munkából.

A Microsoft-leállás világszerte milliók munkáját nehezíti meg.

Fotó: MI-generált illusztráció

A Microsoft-leállás kórházakat és iskolákat is érint

A csütörtök délután kezdődött üzemzavar pénteken is tartott. Nagy-Britanniában iskolák, kórházak, háziorvosi rendelők és rendőrségek működésében okozott fennakadásokat. Egyes rendőrségek arra kérték a lakosságot, hogy az internetes felületek helyett telefonon tegyenek bejelentést.

Luke Pollard brit védelmi miniszter közölte, hogy a kormány kapcsolatban áll a Microsofttal, miközben több minisztériumban tartalékmegoldásokon dolgoznak.

Több mint 130 ezer hibabejelentés érkezett

Az Outlook felhasználói közül sokan nem tudtak belépni a levelezőfiókjukba, illetve e-maileket küldeni vagy fogadni. Az Egyesült Államokban mintegy 130 ezer, az Egyesült Királyságban pedig rövid idő alatt több mint 3300 hibabejelentést regisztráltak.

A probléma a Teams alkalmazást, a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokat és egyes mesterséges intelligenciával működő rendszereket is érintette. Ezeket Magyarországon is használják.

Szerverhiba állhat a Microsoft leállás hátterében

A Microsoft szerint több szerver váratlanul elérhetetlenné vált, miközben a rendszer egyes részei túlterhelődtek. Charles Lamanna, a vállalat egyik vezetője kizárta a kibertámadás lehetőségét.

A szakemberek megkezdték a szerverek újraindítását és a hálózati forgalom átterelését. Bár néhány régióban javult a helyzet, a Microsoft pénteken közölte, hogy a helyreállítási kísérletek egyelőre nem hozták meg a várt eredményt.

Forrás: Josh Milton és Noora Mykkanen, Friday 13th global Microsoft outage impacts millions including schools and hospitals, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/12/outlook-thousands-report-issues-microsoft-email-app-29789175/