Meglepő összefüggést találtak a napfény és a demencia között

A rövidülő nappalok miatt egyre kevesebb természetes fény ér bennünket, pedig ez az agyunk egészségére is hatással lehet. Egy friss kutatás szerint a demencia kialakulásának kockázata magasabb lehet azoknál, akik naponta kevesebb mint 42 percet töltenek erős természetes fényben.

A demencia kockázata alacsonyabb lehet azoknál, akiket több természetes fény ér.

Fotó: MI-generált illusztráció

A demencia kockázata 17 százalékkal is eltérhet

A General Psychiatry című tudományos folyóiratban megjelent kutatásban 87 577 ember vett részt. A szakemberek egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, mennyi természetes fény éri őket, majd körülbelül nyolc évig követték az egészségi állapotukat.

Azoknál, akiket naponta legalább 42 percig ért erős nappali fény, 17 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik kevesebb fényhez jutottak.

David Perlmutter neurológus szerint a természetes fény segít szabályozni a szervezet biológiai óráját, amely az alvásra, a hormonális működésre és az anyagcserére is hatással van. A megfelelő alvás során az agy olyan regenerációs folyamatokat végez, amelyek hozzájárulhatnak egészségének megőrzéséhez.

Fotó: MI-generált illusztráció

Egy reggeli séta is hasznos lehet

A szakember szerint érdemes tudatosan több időt tölteni természetes fényben, különösen reggel, amikor a napfény segíthet beállítani a belső biológiai órát. Egy reggeli séta ezért jó választás lehet, különösen a téli hónapokban.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyította, hogy a napfény közvetlenül megelőzi a demenciát. A 42 perc nem jelent biztos védelmet, csupán egy statisztikai összefüggést jelez.

Perlmutter arra is figyelmeztetett, hogy a több természetes fény nem jelent korlátlan napozást. Az erős UV-sugárzástól továbbra is védeni kell a szemet, és a napba nézni sem szabad.

Forrás: Jenn Gonick, Getting Less Than This Much Sunlight During the Day May Increase Your Dementia Risk, Scientists Find, Prevention, https://www.prevention.com/health/a74348186/daylight-decreases-dementia-risk-study/