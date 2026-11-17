Több mint öt év várakozás után hivatalosan is bejelentették, hogy Robert Pattinson lesz az új James Bond. A 40 éves színész kiválasztása azonban nem aratott osztatlan sikert. Bár tehetségét nehéz vitatni, egyesek szerint túlságosan ismert ahhoz, hogy igazán meglepő választás legyen.

Robert Pattinson alakítja a következő James Bondot.

Fotó: AFP

Robert Pattinson túl híres James Bond szerepére?

A színész korábban már számos különböző karaktert megformált, többek között Batmant is alakította. Tori Brazier filmes újságíró szerint éppen ez jelenti a problémát, hiszen a közönség már rengeteg szerepből ismeri, így nem tartogat akkora meglepetést a következő James Bond személye.

A korábbi titkos ügynököket alakító színészek közül többen jóval kevésbé voltak ismertek a szerep elnyerésekor. Daniel Craig kiválasztása például komoly ellenállást váltott ki 2005-ben, később azonban sikerült meggyőznie a kétkedőket.

Pattinson esetében éppen fordított a helyzet. A színész bizonyított tehetsége miatt sokan biztosra veszik, hogy jól alakítja majd a titkos ügynököt, így a bejelentésből hiányzik az igazi meglepetés.

Fotó: Amazon MGM via Bestimage / Northfoto

Az új James Bond mögött komoly változások állnak

A szereposztás körüli vita nemcsak a főszereplőről szól. A filmsorozat kreatív irányítása korábban Barbara Broccoli és Michael G. Wilson kezében volt, most azonban egy nagy amerikai médiavállalat vette át az ellenőrzést.

Az új film rendezője Denis Villeneuve lesz, míg a produceri feladatokat Amy Pascal és David Heyman látják el.

Robert Pattinson közben továbbra is Batmant alakítja, akinek következő filmje várhatóan 2028-ban érkezik. A következő James Bond-film bemutatóját szintén erre az évre várják.

A bejelentés ráadásul meglehetősen visszafogottra sikerült. Míg Daniel Craig bemutatásakor látványos eseményt rendeztek Londonban, ezúttal közösségi médiás bejegyzésekkel jelentették be az új főszereplőt.

Forrás: Tori Brazier, Robert Pattinson as James Bond is an anticlimax, I’m sorry to say, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/16/robert-pattinson-james-bond-anticlimax-im-sorry-say-29797184/