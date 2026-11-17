Robert Pattinson az új James Bond, de máris vita tört ki
Több mint öt év találgatás után végre kiderült, ki alakítja a következő James Bondot. Robert Pattinson kapta meg a legendás titkos ügynök szerepét, a választása azonban máris heves vitákat váltott ki. Van, aki szerint éppen a színész népszerűsége jelenti a problémát.
Több mint öt év várakozás után hivatalosan is bejelentették, hogy Robert Pattinson lesz az új James Bond. A 40 éves színész kiválasztása azonban nem aratott osztatlan sikert. Bár tehetségét nehéz vitatni, egyesek szerint túlságosan ismert ahhoz, hogy igazán meglepő választás legyen.
Robert Pattinson túl híres James Bond szerepére?
A színész korábban már számos különböző karaktert megformált, többek között Batmant is alakította. Tori Brazier filmes újságíró szerint éppen ez jelenti a problémát, hiszen a közönség már rengeteg szerepből ismeri, így nem tartogat akkora meglepetést a következő James Bond személye.
A korábbi titkos ügynököket alakító színészek közül többen jóval kevésbé voltak ismertek a szerep elnyerésekor. Daniel Craig kiválasztása például komoly ellenállást váltott ki 2005-ben, később azonban sikerült meggyőznie a kétkedőket.
Pattinson esetében éppen fordított a helyzet. A színész bizonyított tehetsége miatt sokan biztosra veszik, hogy jól alakítja majd a titkos ügynököt, így a bejelentésből hiányzik az igazi meglepetés.
Az új James Bond mögött komoly változások állnak
A szereposztás körüli vita nemcsak a főszereplőről szól. A filmsorozat kreatív irányítása korábban Barbara Broccoli és Michael G. Wilson kezében volt, most azonban egy nagy amerikai médiavállalat vette át az ellenőrzést.
Az új film rendezője Denis Villeneuve lesz, míg a produceri feladatokat Amy Pascal és David Heyman látják el.
Robert Pattinson közben továbbra is Batmant alakítja, akinek következő filmje várhatóan 2028-ban érkezik. A következő James Bond-film bemutatóját szintén erre az évre várják.
A bejelentés ráadásul meglehetősen visszafogottra sikerült. Míg Daniel Craig bemutatásakor látványos eseményt rendeztek Londonban, ezúttal közösségi médiás bejegyzésekkel jelentették be az új főszereplőt.
Forrás: Tori Brazier, Robert Pattinson as James Bond is an anticlimax, I’m sorry to say, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/16/robert-pattinson-james-bond-anticlimax-im-sorry-say-29797184/
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