Sokan úgy gondolják, hogy a szív egészségének megőrzéséhez komoly edzésekre van szükség, pedig már egy egyszerű mozgásforma is sokat segíthet. A szakértők szerint az aerob testmozgás az egyik legjobb választás, különösen 50 év felett, amikor a szív- és érrendszer védelme egyre nagyobb jelentőséget kap.

A megfelelő mozgásforma segíthet a szív egészségének megőrzésében.

Fotó: MI-generált illusztráció

Ez a mozgásforma különösen jót tehet a szívnek

Az aerob mozgás, más néven kardió, olyan folyamatos fizikai aktivitást jelent, amely megemeli a pulzust és felgyorsítja a légzést. Mark Kovacs mozgástudományi szakértő szerint ennek hatására a szív és az erek intenzívebben dolgoznak, idővel pedig hatékonyabban működhetnek.

A rendszeres aerob edzés hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez, az egészséges testsúly fenntartásához és az inzulinérzékenység javításához. Emellett a gyulladásos folyamatok szabályozásában is szerepet játszhat.

Heti 150 perc mozgás már jó kiindulópont

Az amerikai egészségügyi ajánlások szerint hetente legalább 150 perc közepes intenzitású aerob testmozgás javasolt. Ez napi 30 perc mozgást jelent, ha valaki a hét öt napján aktív.

Nem kell azonban rögtön futással kezdeni. A tempós séta, az úszás és a kerékpározás is jó választás lehet, ráadásul ezek az ízületeket is kevésbé terhelik, mint a futás.

Aki korábban keveset mozgott, annak már a rendszeres séta bevezetése is megfelelő első lépés lehet. A szakértők az izomerősítő edzések szerepét is hangsúlyozzák, hiszen az izmok és a csontok egészsége szintén hozzájárulhat az egészséges öregedéshez.

Brooke Bussard orvos és személyi edző szerint a legjobb edzésterv az, amelyet hosszú távon is képesek vagyunk betartani. Új edzésprogram elkezdése előtt ugyanakkor érdemes orvossal egyeztetni.

Forrás: Ashley Mateo, The Number 1 Exercise That Doctors and Personal Trainers Recommend for a Strong Heart, Prevention, https://www.prevention.com/fitness/fitness-tips/a74455473/best-exercise-for-heart-health/