Bombariadó bénította meg a vasúti közlekedést Franciaországban

Egyetlen délelőtt alatt több európai országban is komoly fennakadásokat okoztak a fenyegető riasztások. A bombafenyegetés miatt előbb egy franciaországi vasútállomást zártak le, majd Olaszországban több iskolából is ki kellett menekíteni a diákokat és a dolgozókat. Az újabb incidensek egy olyan időszakban történtek, amikor Európa-szerte már több ezer oktatási intézmény kapott hasonló üzeneteket.

A bombafenyegetés miatt Franciaországban a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki.

Fotó: MI-generált illusztráció

Bombafenyegetés miatt ürítettek ki iskolákat Olaszországban

Az olaszországi iskolákba e-mailben érkeztek a fenyegetések, amelyek több mint tíz régiót érintettek. Az üzenetekben azt állították, hogy az épületekben robbanószerkezeteket helyeztek el, ezért több oktatási intézményben azonnal megkezdték a kiürítést.

A fenyegető leveleket Mihail Andropov nevével írták alá. Ugyanez a név korábbi bombariadóknál is felbukkant, arról azonban nincs megerősített információ, hogy ki áll a mostani üzenetek mögött.

Az újabb fenyegetések alig néhány órával azután érkeztek, hogy Franciaországban is rendkívüli intézkedésekre volt szükség.

Egy gazdátlan csomag miatt állították le a vonatokat

Csütörtök reggel bombariadót rendeltek el a franciaországi Calais-Fréthun állomáson, amely a London és Párizs között közlekedő nemzetközi vonatokat is kiszolgálja. A hatóságok lezárták az állomást, miközben több forgalmas vasúti útvonalon alakultak ki fennakadások.

Az észak-franciaországi regionális vasúttársaság tájékoztatása szerint a Calais és Boulogne közötti vonatközlekedést egy gazdátlanul hagyott csomagról érkezett bejelentés miatt függesztették fel.

Később a helyi közigazgatás bejelentette, hogy a helyzet rendeződött, és hamarosan újraindulhat a közúti forgalom.

Forrás: Noora Mykkanen, Fresh bomb threats in 10 regions of European country after Eurostar plunged into chaos, Metro, https://metro.co.uk/2026/11/12/eurostar-hit-delays-bomb-alert-calais-29786555/