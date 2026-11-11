Több száz iskolába érkezett fenyegető levél, hazaküldték a diákokat

Több száz iskolában szakadt félbe a tanítás szerdán, miután fenyegető e-mailek érkeztek az intézményekbe. A bombafenyegetés miatt Skóciában és Észak-Írországban is kiürítettek iskolákat, több helyen pedig hazaküldték a gyerekeket. A fenyegetéshullám Írországot és Olaszországot is elérte.

Bombafenyegetés miatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak Skóciában.

Fotó: MI-generált illusztráció

Bombafenyegetés miatt több száz iskolában intézkedtek

Edinburgh valamennyi iskoláját rövid időre kiürítették szerda reggel, de a Skót-felföld több oktatási intézményét is érintették a fenyegetések.

Észak-Írországban akár 300 iskola is kaphatott fenyegető üzenetet. A hatóságok sürgős vizsgálatot indítottak, az intézményeknek pedig azt tanácsolták, hogy külön utasítás hiányában maradjanak nyitva.

A skót rendőrség szerint az üzeneteket hamis fenyegetésként kezelik, és nincs hiteles információ arra, hogy a lakosságot valódi veszély fenyegetné.

Önmagában az e-mailek tartalma miatt nincs szükség az iskolák kiürítésére vagy arra, hogy a gyerekek távol maradjanak az oktatástól

– közölte a skót rendőrség.

A rendőrség kiberbűnözéssel és csalásokkal foglalkozó egysége megkezdte az üzenetek eredetének felderítését, és nemzetközi együttműködésben vizsgálja az ügyet.

Olaszországban is több száz iskolát fenyegettek meg

A fenyegetéshullám Olaszországot sem kerülte el, ahol legalább 300 iskola kapott azonos tartalmú üzenetet. Rómában, Milánóban, Nápolyban és Bolognában, valamint több más térségben biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A levelek feladójaként Mihail Andropov nevet adták meg, aki azt állította, hogy távirányítással működtethető robbanószerkezetet helyezett el az épületekben. Az üzenetben tömeges gyilkossággal fenyegetőzött, és azt is állította, hogy az olasz miniszterelnök autójába bombát rejtettek.

Ugyanez a név szerepelt azokon a fenyegető e-maileken is, amelyeket az előző héten európai televíziós társaságok kaptak.

Nem ez volt az első hasonló eset. Októberben Skóciában és Észak-Írországban már történt tömeges bombariadó, akkor mintegy 300 iskola kapott reggel 9 óra előtt robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegetést.