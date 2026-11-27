András napja elárulja, lesz-e hó karácsonykor
Sokan reménykednek abban, hogy idén hó borítja majd a tájat az ünnepek alatt. A néphagyomány szerint András napja nemcsak a karácsonyi időjárásról árulkodik, hanem arról is, mennyire lesz kemény a tél.
Érdemes november 30-án az eget kémlelni, a régi néphagyomány szerint ugyanis András napja a következő negyven nap időjárásáról árulkodhat. Ha ezen a napon esik az eső vagy havazik, a hiedelem szerint hosszabb csapadékos időszak elé nézünk, így akár a fehér karácsonyban is reménykedhetünk.
András napja a tél hosszáról is árulkodhat
A népi időjóslás szerint a déli szél hosszú telet ígér, a csillagos égbolt pedig a következő évben várható jó termés előjele.
Régen gyümölcsfaágat is használtak az időjárás megjóslására. Az ágat vízbe állították, majd a kemence tetejére tették. Ha alul kezdett virágozni, kemény télkezdetre számítottak, ha középen, akkor január végére vártak nagy hideget. Ha az ág csúcsán nyíltak ki a virágok, a tél végét jósolták fagyosnak.
A szerelemről is jósoltak november 30-án
András napja házasságjósló napként is ismert. A hajadon lányok régen böjtöltek, vagy férfiruhát rejtettek a párnájuk alá abban a reményben, hogy álmukban meglátják leendő férjüket.
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