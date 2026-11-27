Érdemes november 30-án az eget kémlelni, a régi néphagyomány szerint ugyanis András napja a következő negyven nap időjárásáról árulkodhat. Ha ezen a napon esik az eső vagy havazik, a hiedelem szerint hosszabb csapadékos időszak elé nézünk, így akár a fehér karácsonyban is reménykedhetünk.

András napja a néphagyomány szerint a tél időjárását is előrevetítheti.

Fotó: MI-generált illusztráció

András napja a tél hosszáról is árulkodhat

A népi időjóslás szerint a déli szél hosszú telet ígér, a csillagos égbolt pedig a következő évben várható jó termés előjele.

Régen gyümölcsfaágat is használtak az időjárás megjóslására. Az ágat vízbe állították, majd a kemence tetejére tették. Ha alul kezdett virágozni, kemény télkezdetre számítottak, ha középen, akkor január végére vártak nagy hideget. Ha az ág csúcsán nyíltak ki a virágok, a tél végét jósolták fagyosnak.

A szerelemről is jósoltak november 30-án

András napja házasságjósló napként is ismert. A hajadon lányok régen böjtöltek, vagy férfiruhát rejtettek a párnájuk alá abban a reményben, hogy álmukban meglátják leendő férjüket.