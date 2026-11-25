Kis híján tragédiába torkollott egy túrázás a chilei Torres del Paine Nemzeti Parkban. Henry Thomas német turista éppen a szakadék fölött mintegy húsz méter magasan húzódó Las Guardas függőhídon kelt át, amikor hatalmas erejű széllökések érték.

A Torres del Paine Nemzeti Park Chilében: egy turista számára életveszélyt jelentett a túra

Fotó: Joost De Raeymaeker /NorthFoto

A turista az életéért kapaszkodott a függőhídon

A közösségi médiában vírusként terjedő felvételen jól látszik, ahogy a híd vadul kileng, miközben a nehéz hátizsákot cipelő férfi kétségbeesetten próbálja megtartani az egyensúlyát. A jelenetet egy másik túrázó, Martin Esteban Gonzalez Lopez örökítette meg, aki tehetetlenül nézte végig a történteket.

Henry barátnője mindössze néhány pillanattal a szélvihar előtt ért át a hídon. A turista végül szerencsésen átjutott a túloldalra, és sérülés nélkül megúszta az esetet.

Tavaly már halálos áldozatokat követelt a vihar

A dél-chilei Patagónia egyik népszerű túracélpontja a Torres del Paine Nemzeti Park, amely csipkézett hegycsúcsairól, türkizkék tavairól és hatalmas gleccsereiről híres. A térség időjárása azonban rendkívül kiszámíthatatlan.

2025. november 18-án öt túrázó vesztette életét a nemzeti parkban, ahol a heves esőzést óránként közel 193 kilométeres széllökések kísérték. Az áldozatok között egy brit, két mexikói és két német állampolgár volt.

Forrás: Sabrina Penty – Moment tourist hiker clings on for dear life as rope bridge tosses around violently during freak storm in Chilean gorge – Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16321069/tourist-hiker-clings-rope-bridge-tosses-violently-freak-storm-Chilean-gorge.html