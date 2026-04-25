Tragédia a Magas-Tátrában: 200 métert zuhant a halálba egy turista

Magas-Tátrában történt baleset során egy lengyel turista mintegy 200 métert zuhant, és a helyszínen életét vesztette.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 13:20
A szlovákiai hegyekben tragédiával végződött egy pénteki csúcstámadás. Egy lengyel turista a Magas-Tátrában megcsúzott a havas terepen, majd mintegy 200 métert zuhant a halálba. Súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, majd a helyszínen életét vesztette. 

A tragédia a Magas-Tátra Jég-völgyi-csúcs térségében történt. A beszámolók szerint a havas, csúszós terep komoly kihívást jelentett, a két lengyel turista közül az egyikük vélhetően elvesztette az egyensúlyát - írja az Origo. 

A szerencsétlenül járt férfi ezt követően egy meredek szakaszon zuhant le, az esés pedig végzetesnek bizonyult. 

