Tragédia a Magas-Tátrában: 200 métert zuhant a halálba egy turista

A szlovákiai hegyekben tragédiával végződött egy pénteki csúcstámadás. Egy lengyel turista a Magas-Tátrában megcsúzott a havas terepen, majd mintegy 200 métert zuhant a halálba. Súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, majd a helyszínen életét vesztette.

A tragédia a Magas-Tátra Jég-völgyi-csúcs térségében történt. A beszámolók szerint a havas, csúszós terep komoly kihívást jelentett, a két lengyel turista közül az egyikük vélhetően elvesztette az egyensúlyát - írja az Origo.

A szerencsétlenül járt férfi ezt követően egy meredek szakaszon zuhant le, az esés pedig végzetesnek bizonyult.