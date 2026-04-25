Tragédia a Magas-Tátrában: 200 métert zuhant a halálba egy turista
Magas-Tátrában történt baleset során egy lengyel turista mintegy 200 métert zuhant, és a helyszínen életét vesztette.
A szlovákiai hegyekben tragédiával végződött egy pénteki csúcstámadás. Egy lengyel turista a Magas-Tátrában megcsúzott a havas terepen, majd mintegy 200 métert zuhant a halálba. Súlyos sérüléseket szenvedett a baleset során, majd a helyszínen életét vesztette.
A tragédia a Magas-Tátra Jég-völgyi-csúcs térségében történt. A beszámolók szerint a havas, csúszós terep komoly kihívást jelentett, a két lengyel turista közül az egyikük vélhetően elvesztette az egyensúlyát - írja az Origo.
A szerencsétlenül járt férfi ezt követően egy meredek szakaszon zuhant le, az esés pedig végzetesnek bizonyult.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre