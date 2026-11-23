A szerelemben néha egyetlen beszélgetés is elég ahhoz, hogy minden más megvilágításba kerüljön. A heti szerelmi horoszkóp szerint november 23. és 29. között éppen ilyen pillanatok várhatnak több csillagjegyre. Egyesek romantikus meglepetésekre számíthatnak, míg másoknak komoly döntéseket kell meghozniuk a kapcsolatuk jövőjéről.

A heti szerelmi horoszkóp szerint több csillagjegy párkapcsolatában is váratlan fordulat következhet be.

Fotó: MI-generált illusztráció

Heti szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek fordulatra számíthatnak

A november 24-ei Ikrek telihold felerősítheti az érzelmeket, és olyan kérdéseket hozhat felszínre, amelyeket eddig könnyebb volt elkerülni. November 25-én a Mars belép a Szűz jegyébe, ami a szenvedély mellé józanabb gondolkodást hozhat. A hét legkedvezőbb napja a szerelem szempontjából a szombat lehet, amikor a Vénusz és a Jupiter harmonikus kapcsolata kellemes beszélgetéseket és meghitt pillanatokat ígér.

Kos

A Kosok számára ezen a héten a kommunikáció kerül a középpontba. Egy váratlan beszélgetés könnyen új irányba terelheti a párkapcsolatukat, különösen akkor, ha eddig bizonyos kérdéseket nem sikerült tisztázniuk. A Mars jegyváltása miatt egyre fontosabbá válhat számukra az érzelmi biztonság. Most nem feltétlenül az izgalmakat keresik, hanem azt, hogy valóban stabilnak érezhessék a kapcsolatukat.

Bika

A Bikák szerelmi élete izgalmas időszak elé néz, hiszen a Mars belép a romantikához és örömhöz kapcsolódó területre, ahol a következő nyolc hónap jelentős részét tölti. A hét ugyanakkor tartogathat meglepetéseket. A hétvége váratlan fordulatokat hozhat, ezért érdemes kitartaniuk az elvárásaik mellett, és nem beérni kevesebbel annál, amire valóban vágynak.

Ikrek

Az Ikrek számára különösen mozgalmas napok következhetnek. A saját jegyükben bekövetkező telihold és az Uránusz hatása miatt egy kapcsolatukban váratlan változás történhet. Ez azonban nem feltétlenül jelent rosszat. Lehet, hogy csupán egy közös program alakul másként, mint tervezték. A hét második felében egyre inkább az otthon nyugalma és a párjukkal töltött idő kerülhet előtérbe.

Rák

A Rákok számára a november 24-ei telihold komoly belső felismeréseket hozhat. Könnyen előfordulhat, hogy a társasági programok helyett inkább egyedül szeretnének lenni, hogy átgondolják az érzéseiket. Egy jelenlegi románcukkal kapcsolatban hirtelen világossá válhat számukra, hogy valóban szeretnék-e folytatni, vagy inkább az elengedés mellett döntenének. Az egészségükre is érdemes odafigyelniük.