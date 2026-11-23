Szerelmi horoszkóp: több csillagjegy kapcsolata fordulóponthoz ér
Egy váratlan beszélgetés, egy régóta halogatott döntés vagy egy új romantikus lehetőség is felforgathatja a következő napokat. A heti szerelmi horoszkóp szerint november 23. és 29. között több csillagjegy párkapcsolata is fordulóponthoz érhet. Lesz, aki végre tisztán látja az érzéseit, mások előtt pedig izgalmas lehetőségek nyílhatnak meg.
A szerelemben néha egyetlen beszélgetés is elég ahhoz, hogy minden más megvilágításba kerüljön. A heti szerelmi horoszkóp szerint november 23. és 29. között éppen ilyen pillanatok várhatnak több csillagjegyre. Egyesek romantikus meglepetésekre számíthatnak, míg másoknak komoly döntéseket kell meghozniuk a kapcsolatuk jövőjéről.
Heti szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek fordulatra számíthatnak
A november 24-ei Ikrek telihold felerősítheti az érzelmeket, és olyan kérdéseket hozhat felszínre, amelyeket eddig könnyebb volt elkerülni. November 25-én a Mars belép a Szűz jegyébe, ami a szenvedély mellé józanabb gondolkodást hozhat. A hét legkedvezőbb napja a szerelem szempontjából a szombat lehet, amikor a Vénusz és a Jupiter harmonikus kapcsolata kellemes beszélgetéseket és meghitt pillanatokat ígér.
Kos
A Kosok számára ezen a héten a kommunikáció kerül a középpontba. Egy váratlan beszélgetés könnyen új irányba terelheti a párkapcsolatukat, különösen akkor, ha eddig bizonyos kérdéseket nem sikerült tisztázniuk. A Mars jegyváltása miatt egyre fontosabbá válhat számukra az érzelmi biztonság. Most nem feltétlenül az izgalmakat keresik, hanem azt, hogy valóban stabilnak érezhessék a kapcsolatukat.
Bika
A Bikák szerelmi élete izgalmas időszak elé néz, hiszen a Mars belép a romantikához és örömhöz kapcsolódó területre, ahol a következő nyolc hónap jelentős részét tölti. A hét ugyanakkor tartogathat meglepetéseket. A hétvége váratlan fordulatokat hozhat, ezért érdemes kitartaniuk az elvárásaik mellett, és nem beérni kevesebbel annál, amire valóban vágynak.
Ikrek
Az Ikrek számára különösen mozgalmas napok következhetnek. A saját jegyükben bekövetkező telihold és az Uránusz hatása miatt egy kapcsolatukban váratlan változás történhet. Ez azonban nem feltétlenül jelent rosszat. Lehet, hogy csupán egy közös program alakul másként, mint tervezték. A hét második felében egyre inkább az otthon nyugalma és a párjukkal töltött idő kerülhet előtérbe.
Rák
A Rákok számára a november 24-ei telihold komoly belső felismeréseket hozhat. Könnyen előfordulhat, hogy a társasági programok helyett inkább egyedül szeretnének lenni, hogy átgondolják az érzéseiket. Egy jelenlegi románcukkal kapcsolatban hirtelen világossá válhat számukra, hogy valóban szeretnék-e folytatni, vagy inkább az elengedés mellett döntenének. Az egészségükre is érdemes odafigyelniük.
Oroszlán
Az Oroszlánok végre megvalósíthatnak néhány régóta tervezett programot, a hét azonban váratlan meglepetéseket is tartogathat. Egy hirtelen meghívás vagy egy új felismerés miatt másként tekinthetnek valakire, aki fontos szerepet játszik az életükben. A telihold a baráti kapcsolataikat is felpezsdítheti, így a következő napokban szívesebben mozdulhatnak ki és találkozhatnak másokkal.
Szűz
A Szüzek szerelmi életében egy komoly beszélgetés hozhat fordulatot. Felmerülhet, merre tart a kapcsolatuk, és milyen közös jövőt képzelnek el a párjukkal. November 25-én a Mars belép a jegyükbe, ami új lendületet és bátorságot adhat nekik. Könnyebben kimondhatják, mit szeretnének, és ez a határozottság most a javukra válhat.
A szerelmi horoszkóp romantikus lehetőségeket is ígér
Mérleg
A Mérlegek ezen a héten különösen vonzónak és magabiztosnak érezhetik magukat, hiszen a Vénusz továbbra is a jegyükben jár. A keddi telihold az utazás és a kalandok iránti vágyukat erősítheti fel, ezért egy közös kiruccanás vagy egy izgalmas program is szóba kerülhet. A párkapcsolatukban most különösen fontossá válhat, hogy megértsék, hogyan gondolkodik a másik.
Skorpió
A Skorpiók magánélete nagyobb figyelmet kaphat a szokásosnál. Előfordulhat, hogy mások kíváncsibban érdeklődnek a személyes dolgaik iránt, ugyanakkor ez lehetőséget teremthet mélyebb, őszintébb beszélgetésekre is. A telihold és a Mars jegyváltása egyaránt a változás irányába terelheti őket. Úgy érezhetik, elérkezett az idő, hogy maguk mögött hagyjanak valamit, és új fejezetet nyissanak az életükben.
Nyilas
A Nyilasok kisugárzása most különösen erős lehet, hiszen a Nap a saját jegyükben jár. A telihold azonban a párkapcsolatukat állíthatja a figyelem középpontjába. Egy váratlan felismerés vagy őszinte beszélgetés fordulóponthoz vezethet. Akár párkapcsolatban élnek, akár egyedülállók, érdemes több időt tölteniük társaságban, mert a Vénusz a baráti kapcsolataiknak is kedvez.
Bak
A Bakok számára romantikusan indulhat a hét, kedden azonban a munka és a magánélet egyensúlya kerülhet előtérbe. Rádöbbenhetnek, hogy az utóbbi időben nem fordítottak elég figyelmet azokra, akik igazán fontosak számukra. A Mars Szűzbe lépése segíthet abban, hogy józanabbul mérlegeljék a helyzetet, és több időt szánjanak a szerelemre.
Vízöntő
A Vízöntők számára a kedd különösen izgalmas lehet a szerelemben. Az Ikrek telihold a romantika területét érinti, így egy váratlan felismerés új lendületet adhat az érzelmi életüknek. A kalandvágyuk is felerősödhet. Egy utazás vagy közös program remek alkalmat teremthet arra, hogy új élményeket szerezzenek a párjukkal.
Halak
A Halak számára gyengéd, romantikus hangulatban indulhat a hét. A Nap és a Neptunusz harmonikus kapcsolata felerősítheti a megérzéseiket, így könnyebben ráérezhetnek arra, hogy érzelmileg mire van szükségük. A telihold a családhoz és az otthonhoz kapcsolódó kérdéseket helyezi előtérbe. Olyan felismerésre juthatnak, amely segít megérteniük, mitől érzik magukat igazán biztonságban egy párkapcsolatban.
Forrás: Leslie Hale, Your Weekly Love Horoscope For November 23 - 29 — Mars In Virgo Arrives, YourTango, https://www.yourtango.com/zodiac/weekly-love-horoscopes-november-23-29-2026
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre