Jennifer Lawrence számos híres színésszel csókolózott már a filmvásznon, most pedig azt is elárulta, melyikük nyújtotta a legjobb élményt. Az Oscar-díjas színésznőt egy televíziós beszélgetés során Andy Cohen műsorvezető kérte meg arra, hogy állítsa sorrendbe öt korábbi filmes partnerét.

Josh Hutcherson és Jennifer Lawrence

Fotó: NurPhoto via AFP

Jennifer Lawrence elárulta, ki csókol a legjobban

A november 19-i adásban Josh Hutcherson társaságában vendégeskedett, akivel Az éhezők viadala filmsorozatban is együtt szerepelt. Amikor szóba kerültek a filmes csókok, a színésznő szarkasztikusan csak annyit mondott:

Mindannyian fantasztikusak voltak.

A színésznőnek Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt és Timothée Chalamet közül kellett választania.

Az első helyre Josh Hutchersont tette, akivel Az éhezők viadala három filmjében is együtt játszott. Hutcherson Peetát, Lawrence pedig Katnisst alakította.

A második helyen Liam Hemsworth végzett, aki szintén Az éhezők viadala filmekben szerepelt, Gale karakterét játszva.

A harmadik helyet Bradley Cooper szerezte meg, akivel Lawrence négy közös filmet is forgatott. Köztük volt a 2012-es Napos oldal, amelyért a színésznő Oscar-díjat kapott.

A negyedik helyre Timothée Chalamet került, akivel a 2021-es Ne nézz fel! című filmben dolgozott együtt.

A lista utolsó helyén Chris Pratt végzett, akivel Jennifer Lawrence a 2016-ban bemutatott Utazók című romantikus sci-fiben szerepelt.

Forrás: David Niederhoffer, Jennifer Lawrence Ranks Her On-Screen Kisses with Five Hot Actors from Best to Worst, Just Jared, https://www.justjared.com/2026/11/20/jennifer-lawrence-ranks-her-on-screen-kisses-with-five-hot-actors-from-best-to-worst/